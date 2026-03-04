Chine: l'activité des usines a accentué sa contraction en février

( AFP / ADEK BERRY )

L'activité manufacturière en Chine a accentué sa contraction en février, davantage que prévu, selon des données officielles publiées mercredi, nouveau signe d'une économie convalescente, lestée par une faible consommation et une crise de l'immobilier.

La publication de cet indicateur intervient avant l'ouverture dans la journée des "Deux Sessions", principal rendez-vous de politique intérieure, au cours duquel le gouvernement présente durant plusieurs jours sa feuille de route économique pour 2026.

La Chine, deuxième économie mondiale, est confrontée depuis la pandémie à une consommation intérieure globalement moins forte qu'auparavant et à une guerre des prix entre entreprises. Cela pèse sur l'activité, malgré la vigueur des exportations.

Dans ce contexte, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'activité manufacturière, un indicateur clé qui reflète notamment le moral des milieux industriels, a reculé à 49 en février, a indiqué mercredi le Bureau national des statistiques (BNS).

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité. En deçà, il traduit une contraction.

La marque de février est inférieure à la prévision d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg (49,2) et au PMI de janvier (49,3). Elle ne s'était pas affichée aussi basse depuis octobre (49).

Cette baisse est principalement due au ralentissement de l'activité autour des neuf jours fériés du Nouvel An chinois (15-23 février), a relativisé dans un communiqué Huo Lihui, statisticienne du BNS.

Mais "le textile, l'habillement et l'automobile sont restés en-dessous du seuil critique, ce qui indique une faiblesse de l'activité" dans ces secteurs, a-t-elle souligné.

De son côté, l'indice PMI non-manufacturier, qui mesure l'activité dans les services et la construction, s'est établi à 49,5 en février, en légère amélioration par rapport à janvier.

Le tableau morose décrit par ces chiffres est toutefois très différent de celui établi par un indice indépendant, sensiblement plus optimiste.

L'indice PMI calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, et publié mercredi par le média économique chinois Caixin, s'est établi à 52,1 en février - contre 50,3 en janvier.

La Chine doit dévoiler cette semaine lors des "Deux Sessions" son nouveau plan quinquennal pour 2026-2030. Elle doit annoncer jeudi son objectif de croissance pour 2026.

Le pays a enregistré un PIB en hausse de 5% en 2025, comme espéré. Mais ce taux reste l'un des plus faibles depuis des décennies, hors pandémie de Covid-19.