Chine: L'activité des services accélère en août, selon une enquête privée

Des clients dînent dans un restaurant à Pékin

L'activité du secteur ​des services en Chine a progressé en août à ​un rythme plus rapide, portée ​par une demande ⁠intérieure plus forte, ce ‌qui a permis aux entreprises du secteur ​d'embaucher ‌du personnel pour un ⁠quatrième mois consécutif, montre une enquête privée publiée ⁠jeudi.

L'indice PMI ‌des services calculé par ⁠RatingDog/S&P Global s'est ‌établi le mois ⁠dernier à 51,4 contre ⁠50,4 en ‌juillet, restant au-dessus du ​seuil de ‌50 qui sépare contraction et expansion de ​l'activité.

Un rapport officiel publié au ⁠préalable indique que l'activité dans le secteur s'est contractée en août.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française ​Camille Raynaud)