Chine-L'activité des services à un pic de 15 mois en août - S&P Global
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 03:53

L'activité du secteur des services en Chine a progressé en août à son rythme le plus important en quinze mois, profitant d'une demande intérieure plus solide et d'un rebond des commandes venues de l'étranger, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par S&P Global a atteint le mois dernier 53,0 après 52,6 en juillet, s'établissant à un plus haut depuis mai 2024. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

Ces données s'inscrivent dans la lignée d'un rapport officiel montrant que le PMI des services a accéléré à 50,5 en août après 50,0 le mois précédent.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

