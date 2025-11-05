Chine: L'activité des services à son rythme le plus faible en trois mois en octobre, selon l'indice PMI

Un employé travaille sur la chaîne de production des véhicules électriques Nio, à Hefei

L'activité du secteur des services en Chine a progressé en octobre à son rythme le plus faible en trois mois, montre une enquête privée publiée mardi, alors que le repli des commandes en provenance de l'étranger a plombé le rebond de la demande intérieure.

L'indice PMI des services calculé par S&P Global a reculé le mois dernier à 52,6 contre 52,9 en septembre, restant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Ces données marquent un léger contraste avec les données gouvernementales communiquées lundi, selon lesquelles l'activité du secteur a progressé en octobre à 50,2 après 50,1 le mois précédent.

Le rapport de S&P Global se focalise sur les PME tournées vers l'export basées sur la côte orientale du pays, tandis que le rapport officiel recense principalement les données d'entreprises plus grandes, dont les firmes publiques.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)