Chine-Explosion dans une usine de feux d'artifice, 21 morts-presse officielle

Une explosion survenue dans une usine de feux d'artifice dans la province chinoise de Hunan a tué 21 personnes et blessé 61 autres, a rapporté mardi la presse officielle chinoise, un incident qui a poussé d'emblée le président Xi Jinping à demander une enquête approfondie.

Selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle et la télévision CCTV, l'explosion est survenue à Changsha lundi aux alentours de 16h40 (08h40 GMT).

Des vidéos diffusées en ligne montrent un épais nuage de fumée se répandre en provenance d'une zone industrielle dont des bâtiments se sont effondrés. Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité des images.

Près de 500 pompiers, secouristes et urgentistes ont été dépêchés sur les lieux, a rapporté le journal South China Morning Post.

Xi Jinping a demandé une enquête rapide afin de déterminer l'origine de l'explosion et que des comptes soient rendus pour cet incident, selon l'agence Chine nouvelle.

(Clare Jim à Hong Kong; version française Jean Terzian)