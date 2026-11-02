Chine: 11e mois d'expansion de l'activité manufacturière (indice indépendant)

information fournie par Boursorama avec AFP • 02/11/2026 à 08:02

( AFP / ADEK BERRY )

L'activité manufacturière chinoise a connu en octobre un onzième mois consécutif de progression, selon un indice indépendant publié lundi.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier publié indépendamment par S&P Global et l'agence RatingDog s'est établi à 52,00 en octobre (52,1 en septembre).

Le PMI agrège différentes données pour produire sous la forme d'un nombre unique une image synthétique de l'état de l'activité manufacturière dans la deuxième économie mondiale. Un nombre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, un nombre inférieur d'une contraction.

Les observations de S&P Global et RatingDog diffèrent de l'indice officiel publié samedi par le Bureau national des statistiques (BNS) qui faisait état d'une contraction, à 49,3 (50,1 en septembre).

La période de onze mois de progression continue est la plus longue observée par S&P Global et RatingDog depuis la mi-2021.

La production a progressé à son rythme le plus soutenu depuis avril, portée par une demande plus forte des clients, le lancement de nouveaux produits et l'amélioration des capacités de production, indique RatingDog dans une note.

Le total des nouvelles commandes a progressé pour le 17e mois consécutif, dit-il.

Le rythme d'augmentation du volume des ventes à l'exportation a cependant ralenti par rapport à septembre, dit-il.

Les différents indices PMI "suggèrent que l'activité économique chinoise a perdu de son élan en octobre, après l'accélération de septembre", observe dans une note le cabinet Capital Economics.

"Le secteur manufacturier a connu un léger ralentissement, mais la demande étrangère demeure résiliente", dit-il.

Il juge "plus préoccupant le net retournement observé dans le secteur de la construction, aussi bien en ce qui concerne l'activité que les perspectives, ce qui suggère que le doute va grandissant parmi les entreprises que les mesures de soutien budgétaire (des autorités) stimulent significativement l'activité pour le reste de l'année".