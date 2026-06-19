 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chili : après 100 jours au pouvoir, le président Kast ajuste ses ambitions
information fournie par AFP 19/06/2026 à 07:36

Un homme passe devant le palais de La Moneda, siège de la présidence du Chili, à Santiago, le 17 juin 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Un homme passe devant le palais de La Moneda, siège de la présidence du Chili, à Santiago, le 17 juin 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Lorsque le président d'extrême droite José Antonio Kast est arrivé au pouvoir au Chili, Franklin Prieto espérait une amélioration de son quotidien. Cent jours plus tard, ce jeune commerçant de Santiago dit ne pas voir les changements qu'il attendait.

L'ancien avocat a accédé en mars à la présidence avec la promesse d'expulser quelque 340.000 migrants en situation irrégulière, de lutter fermement contre la criminalité et de relancer l'économie.

Mais Franklin Prieto, 19 ans, se dit "déçu".

"Tout ce qu'on achète, comme la nourriture, a beaucoup augmenté", déplore-t-il, en sillonnant les rues du quartier populaire d'Independencia avec son chariot de chicha, boisson traditionnelle andine.

Son quartier est toujours "gangrené par la délinquance", ajoute-t-il.

Le jeune homme n'est pas le seul à exprimer sa déception : selon plusieurs sondages, la cote de désapprobation de M. Kast dépasse les 50%.

La première grande décision du chef de l'Etat a été de modifier un fonds destiné à amortir la volatilité des carburants. La mesure a provoqué une flambée des prix à la pompe et alimenté l'inflation.

Le gouvernement a accusé son prédécesseur de gauche, Gabriel Boric, d'avoir laissé des finances publiques fragilisées et a fait de la réduction du déficit budgétaire sa priorité.

Solange Molina, employée administrative de 44 ans, en a ressenti les effets. "Je dépense moins pour les loisirs ou les sorties. J'ai davantage peur de dépasser mon budget", explique-t-elle.

Pour relancer l'économie, M. Kast a proposé une vaste réforme visant à stimuler l'activité via notamment des réductions progressives de l'impôt sur les grandes entreprises.

Mais le gouvernement a finalement reconnu qu'il n'atteindrait pas ses objectifs. Il a révisé sa prévision de déficit budgétaire de 0 à 1,5% et abaissé sa projection de croissance de 4% à 3,5% pour 2030, date de la fin de son mandat.

"Nous avions toujours envisagé que la situation puisse être complexe, mais pas dans les proportions que nous avons découvertes", a récemment déclaré le ministre des Finances, Jorge Quiroz.

Premiers revers

La lutte contre l'insécurité, autre grande promesse de José Antonio Kast, s'est aussi heurtée à des obstacles.

Si le Chili reste l'un des pays les plus sûrs de la région, les homicides et les enlèvements ont augmenté au cours de la dernière décennie avec l'arrivée notamment de groupes criminels transnationaux.

Dans ce contexte, la ministre de la Sécurité a été limogée après seulement 69 jours en fonction, un record depuis le retour de la démocratie au Chili en 1990.

Avant son départ, elle avait reconnu devant le Parlement ne pas s'attendre à devoir présenter aussi rapidement un plan de sécurité "structuré et concret".

Le président chilien José Antonio Kast prononce son discours annuel devant le Congrès à Valparaiso, au Chili, le 1er juin 2026 ( AFP / Francesco DEGASPERI )

Le président chilien José Antonio Kast prononce son discours annuel devant le Congrès à Valparaiso, au Chili, le 1er juin 2026 ( AFP / Francesco DEGASPERI )

Quelques jours plus tard, José Antonio Kast a tenté de reprendre l'initiative en annonçant un renforcement de la présence policière dans 50 quartiers, un durcissement des peines contre le crime organisé et un registre des "vandales" susceptible de priver certains contrevenants d'avantages publics.

Mais c'est sur le terrain de l'immigration irrégulière, en grande majorité vénézuélienne, que les promesses de campagne de Kast se sont heurtées aux plus grandes difficultés.

En trois mois, 639 personnes ont été expulsées, a indiqué le gouvernement à l'AFP. A ce rythme, il faudrait environ 130 ans pour atteindre l'objectif annoncé d'expulser 340.000 migrants.

Le Chili et le Venezuela n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 2024. L'organisation de vols de rapatriement est donc compliquée.

"Le président savait parfaitement que cette promesse n'avait aucun fondement technique ni réelle possibilité d'être appliquée", critique Constanza Schönhaut, députée du Frente Amplio, principal parti d'opposition.

Comme solution, le président entend désormais encourager les départs volontaires.

Pour Roberto Morales, un prédicateur de 69 ans, le gouvernement fait face à de "nombreux obstacles" et il convient d'attendre avant d'évaluer son action.

"Il faut laisser passer du temps avant de pouvoir donner une réponse définitive sur la manière dont ils gouvernent ou sur les promesses qu'ils ont faites", estime-t-il.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / YUICHI YAMAZAKI )
    Japon: l'inflation se stabilise en mai à +1,4%
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.06.2026 08:01 

    L'inflation s'est stabilisée en mai au Japon, les subventions gouvernementales continuant de compenser les effets de la flambée des cours du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient - un choc énergétique qui a incité la banque centrale à relever ses taux cette ... Lire la suite

  • Un rassemblement d'organisations syndicales organisé par la CGT contre les mesures les visant, annoncées par Christophe Barthes, maire RN de Carcassonne, à la Bourse du Travail de Carcassonne, le 13 mai 2026 ( AFP / Ed JONES )
    Les syndicats et l'extrême droite, entre opposition frontale et refus de se prononcer
    information fournie par AFP 19.06.2026 07:59 

    A un an de la présidentielle, la CFDT et la CGT se dressent en barrage contre l'extrême droite, quand d'autres veulent séparer strictement syndicalisme et politique, évitant ainsi de heurter certains de leurs adhérents. Il est "minuit moins une" avant l'arrivée ... Lire la suite

  • Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif montre le protocole d'accord signé par les présidents américain et iranien, après l'avoir lui-même signé en tant que médiateur, le 18 juin 2026 à Islamabad ( Pakistan's Prime Minister Office / - )
    Accord USA-Iran: report des négociations prévues en Suisse
    information fournie par AFP 19.06.2026 07:49 

    Les négociations prévues vendredi en Suisse entre l'Iran et les États-Unis en vue d'un accord devant mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont été reportées sine die, a annoncé le gouvernement suisse, quelques heures après l'annonce de l'annulation du départ du ... Lire la suite

  • Lee Myung-shik, en train de se mettre au lit avec l'aide d'un soignant, chez lui, sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, le 9 juin 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Un Sud-Coréen accablé par la douleur se bat pour le droit de mourir
    information fournie par AFP 19.06.2026 07:48 

    En proie à des douleurs atroces dues à une maladie neurologique invalidante, le Sud-Coréen Lee Myung-shik a renoncé à contrecœur à un suicide assisté en Suisse après avoir appris que sa fille risquait une peine de prison si elle l'accompagnait. Aujourd'hui, cet ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank