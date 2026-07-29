Chikungunya: un premier cas autochtone identifié cette saison en France

Un premier cas de contamination locale de chikungunya, transmis par le moustique tigre, et un deuxième cas autochtone d'infection par le virus du Nil occidental ont été identifiés ces derniers jours dans le sud de la France ( AFP / Luis ROBAYO )

Un premier cas de contamination locale de chikungunya et un deuxième cas autochtone d'infection par le virus du Nil occidental ont été identifiés ces derniers jours dans le sud de la France, rapporte mercredi Santé publique France (SpF).

"Il s'agit de la première détection de la circulation du virus chikungunya en France hexagonale, en 2026", indique l'agence sanitaire nationale dans son bilan hebdomadaire, précisant qu'il a été identifié dans le Tarn (Occitanie).

Jusque-là, les autres cas recensés étaient des cas "importés", concernant des personnes ayant voyagé dans des régions du monde où ces virus circulent de manière endémique.

Un deuxième cas autochtone d'infection par le virus du Nil occidental a, de son côté, été détecté dans les Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur), après un premier cas mi-juillet, dans les Pyrénées-Orientales (Occitanie).

Le virus du Nil Occidental (ou West Nile Virus) est un arbovirus principalement transmis par des moustiques, pouvant provoquer des atteintes neurologiques chez l'Homme. C'est un virus des oiseaux, qui peut aussi infecter l'homme et le cheval. En France, il est régulièrement mis en évidence sur le bassin méditerranéen.

Ces cas de contamination locale s'ajoutent à deux autres cas de dengue, "sans lien entre eux", recensés la semaine dernière dans le Tarn et dans l'Hérault (Occitanie).

Dans le détail, 87 cas importés de chikungunya, 261 de dengue et 9 de Zika, trois maladies transmises par le moustique tigre, ont été identifiés par l'agence sanitaire entre le 1er mai et le 26 juillet.

L'an dernier, plus de 800 cas autochtones de chikungunya et 29 cas autochtones de dengue avaient été recensés en France hexagonale, ainsi que 62 cas autochtones de fièvre "West Nile", dans 17 départements métropolitains, avec des cas en Ile-de-France ou Normandie pour la première fois.