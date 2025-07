Chiesa et Liverpool : ça sent la fin

Chiesa et Liverpool : ça sent la fin

Retour à l’envoyeur ?

Un an seulement après son arrivée à Liverpool, Federico Chiesa est déjà sur le pas de la porte . Non convoqué par Arne Slot pour le stage de présaison, l’ailier italien se rapproche d’un départ aussi discret que sa saison. Recruté avec ambition à l’été 2024, le joueur de 27 ans n’a jamais vraiment existé sous le maillot des Reds : quatorze apparitions toutes compétitions confondues, un but, et une influence limitée sur le jeu.…

TA pour SOFOOT.com