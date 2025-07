Chez les Bleues, pas de nuage à l'horizon

A l'orée de leur dernier match de poules face aux Pays-Bas à Bâle ce dimanche (21h), l'atmosphère est au beau fixe chez les Bleues. Une joie de vivre voulue par Laurent Bonadei dès sa prise de fonction et qui semble pour le moment être une franche réussite.

C’étaient les premiers engagements de Laurent Bonadei lors de sa prise de fonction : faire progresser l’équipe de France et améliorer la communication avec le public et les médias. Dans les faits, pour l’heure, toutes les cases sont cochées. Sportivement d’abord, les Bleues n’ont plus perdu depuis le mois de décembre face à l’Espagne (2-4), soit une série de dix victoires consécutives, avec à la clé une qualification pratiquement sécurisée pour les quarts de finale de l’Euro suite aux succès face à l’Angleterre (2-1) et le pays de Galles (4-1). Ensuite, loin du rectangle vert, jamais l’équipe de France n’a dégagé autant d’ondes positives. Qu’il s’agisse des moments partagés avec les médias ou au sein du groupe, de l’extérieur, cette EDF-là semble hermétique à toute pression.

Parties de Uno, chambrages et rigolades

Cette bonne humeur générale qui plane au-dessus d’Heiden, lieu de villégiature des Bleues durant cet Euro, touche tout le groupe France, des joueuses au personnel en passant par le staff tricolore. Une ambiance qui a même tendance à déstabiliser les journalistes étrangers présents lors des points presses de l’équipe de France, à l’image de nos confrères néerlandais très étonnés de la décontraction ambiante par rapport à l’ambiance entourant la sélection Oranje . Forcément, les deux succès inauguraux lors de cet Euro 2025 participent à installer la joie et la bonne humeur dans un groupe. Mais déjà avant la rencontre face à l’Angleterre, Laurent Bonadei avait confié que c’était un projet, qu’il était important « de montrer qu’il y a des moments où on peut relâcher (…) elles auront le temps d’avoir la pression, de se refermer un petit peu. Moi, je leur dis toujours que la plus grande fierté que je pourrais avoir, c’est qu’elles soient elles-mêmes, qu’elles jouent leur football, avec leur qualité, leurs défauts, qu’elles peuvent se tromper, et que le plus important, c’est qu’elles prennent du plaisir sur le terrain parce que ça reste du football. C’est un spectacle, c’est un jeu, on doit aussi transmettre des émotions aux personnes qui sont dans le stade. » …

Tous propos recueillis par LB

Par Léna Bernard, à Bâle pour SOFOOT.com