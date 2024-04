Cheminots : après la grève de février, les contrôleurs SNCF décrochent un accord, la CGT salue des "droits nouveaux"

Cet accord, qui porte sur les fins de carrière, améliore notamment le mécanisme de cessation anticipée d'activité.

( AFP / LOIC VENANCE )

Au moins trois syndicats représentatifs sur quatre de la SNCF, dont la CGT s'apprêtent à signer un accord avec la direction sur les fins de carrière, inaugurant la nouvelle méthode de dialogue social voulue par le PDG Jean-Pierre Farandou. Il prévoit notamment une amélioration du dispositif de "cessation anticipée d'activité" qui permet un départ en retraite anticipé sans être trop pénalisé financièrement.

Les cheminots pourront en bénéficier pendant 18 mois avant leur fin de carrière, avec neuf mois travaillés et neuf mois non travaillés, rémunérés à 75%. Auparavant, le dispositif courait sur un an seulement — dont six mois travaillés — rémunérés à 60%. Ce dispositif pourra même être porté à 30 mois pour les salariés ayant occupé des emplois à la pénibilité avérée, comme les conducteurs. Ils seront rémunérés 100% pendant les 15 mois travaillés puis à 75% pendant les 15 mois non travaillés.

Les contrôleurs, qui avaient déclenché une grève pendant un week-end des vacances de février, laissant 150.000 personnes sur le carreau, obtiennent encore mieux, avec une cessation anticipée s'étalant sur 36 mois avec 18 mois non travaillés rémunérés à 75%.

L'accord contient d'autres dispositions sur le temps partiel de fin de carrière ou la création d'un échelon d'ancienneté supplémentaire pour améliorer les rémunérations et compenser le recul de l'âge de départ à le retraite voté l'année dernière.

Les salariés qui ne peuvent plus occuper de postes considérés comme pénibles pourront aussi être transférés tout en conservant des compensations financières en raison de la perte des primes de pénibilité.

Un "premier acte important"

Les partenaires sociaux ont jusqu'à lundi prochain pour faire connaître leur position. La CGT-Cheminots, premier syndicat du groupe ferroviaire, a rapidement fait savoir qu'elle signerait cet accord qui apporte, selon ses termes, "des droits nouveaux pour tous". Le syndicat cheminot ne signe pourtant que très rarement avec la direction. L'Unsa-Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, respectivement deuxième et quatrième syndicats au sein de la SNCF, ont eux aussi annoncé leur intention de signer.

Pour l'Unsa, ces mesures valident des demandes formulées par le syndicat en 2023 pour "limiter l'impact de la réforme des retraites". Et le secrétaire général de la CFDT-Cheminot Thomas Cavel a noté "un premier acte important" de la nouvelle plateforme de progrès social, cette nouvelle méthode de dialogue annoncée par Jean-Pierre Farandou en février pour répondre à la grève des contrôleurs. Sud-Rail, qui fait toujours peser la menace d'une grève des contrôleurs lors des ponts du mois de mai, continue de consulter ses adhérents et ne communiquera sa décision sur cet accord qu'au dernier moment, lundi.