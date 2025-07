Chelsea-PSG : Champion du monde mon frère ?

Alors que les vacances se profilent, le PSG et Chelsea livreront une ultime bataille ce dimanche au MetLife Stadium, en finale de la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens ne sont plus qu'à 90 minutes d'un quintuplé légendaire... mais la jeune garde londonienne, déjà victorieuse de la Ligue Conférence en mai, a les dents qui rayent le parquet.

Neuf années ont passé depuis la dernière confrontation entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Les deux équipes n’ont plus rien à voir avec celles qui se rendaient coup pour coup lors de leur traditionnel rendez-vous annuel en Ligue des champions : Demba Ba a rangé les crampons, Zlatan Ibrahimović aussi, tandis que Thiago Silva est rentré au pays. Ce duel ne manquera toutefois pas de sel, avec la carotte d’un titre de champion du monde au bout. Les Blues y ont déjà goûté en 2022, guidés par Romelu Lukaku, Kai Havertz, N’Golo Kanté et Edouard Mendy, quand le tournoi ne concernait que sept équipes. Ils auront fort à faire pour décrocher une deuxième étoile, face à ce qui se fait de mieux cette année.

Le cauchemar des clubs anglais

Les deux finalistes présentent le même bilan de cinq victoires et une défaite dans le tournoi. Ils ont poussé la similitude au point de s’incliner au même moment, lors de la deuxième journée de la phase de poules, respectivement contre Botafogo (0-1) et Flamengo (3-1). En revanche, le Paris Saint-Germain se présente dans la peau du grandissime favori. Meilleure défense de la compétition, le PSG n’a concédé qu’un seul but, celui d’Igor Jesus, le 19 juin dernier. Les Parisiens ont surtout distribué les tartes façon Astérix et Obélix : 4-0 pour l’Atlético, l’Inter Miami et le Real Madrid, et « seulement » 2-0 contre Seattle et le Bayern – l’une des rares formations à avoir véritablement embêté ce PSG.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com