Chelsea devrait prêter deux nouveaux joueurs à Strasbourg

Botafogo-Lyon, Chelsea-Strasbourg, même combat.

La multipropriété a du bon pour Strasbourg depuis le rachat du club par BlueCo en 2023. Auteur d’une des plus belles saisons de son histoire moderne en 2024-2025, le club alsacien devrait se voir prêter deux nouveaux joueurs de Chelsea la saison prochaine selon The Athletic . Après Andrey Santos, Đorđe Petrović, ce sont la promesse équatorienne Kendry Páez , qui deviendra officiellement un joueur des Blues cet été, et Mathis Amougou , acheté pour 15 millions à Saint-Étienne la saison passée et utilisé 22 minutes cette saison à Londres, qui pourraient débarquer en Alsace.…

RFP pour SOFOOT.com