Cheikh Ndoye : « J’en ai marre qu’on me parle de mon âge »

Une nouvelle fois décisif le week-end dernier pour l’AS Cannes en N2 dans le derby face à Grasse (avec le but du 3-2 inscrit à cinq minutes de la fin) et en attendant un 16e de finale de Coupe de France contre Lorient, Cheikh Ndoye est toujours là. À bientôt 39 ans, l’ancien puissant milieu d’Angers SCO continue de profiter. Mais, à lui non plus, ne lui parlez surtout pas d’âge...

Qu’est-ce qui fait encore courir Cheikh Ndoye ?

Pour l’instant, ce n’est pas la fin de carrière ! Je joue encore, ça se passe super bien, je suis en forme, j’enchaîne les matchs. Je travaille, je prends du plaisir à jouer. Ce qui me fait encore courir ? La passion, toujours. Je ne me fixe pas d’âge pour arrêter. Du moment que le corps va bien, je continue.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com