Chasse illégale: le milliardaire Olivier Bouygues devant le tribunal à Orléans

L'homme d'affaires Olivier Bouygues (c) arrive pour son procès devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour la destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse situé en forêt de Sologne, , le 7 septembre 2026 dans le Loiret ( AFP / Alain JOCARD )

Le milliardaire Olivier Bouygues a pris place lundi sur le banc des prévenus devant une salle comble à Orléans, jugé notamment pour destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse en Sologne, une audience "symbolique" et "inédite" pour les associations de protection de l'environnement.

M. Bouygues, renvoyé devant la justice avec cinq personnes, dont des gardes-chasses et le régisseur de sa propriété, s'est assis au côté des autres prévenus le visage fermé.

Olivier Bouygues "est dans une contestation totale des faits", a précisé son avocat Me Eric Grassin.

Le procès, qui doit durer deux jours, est "symbolique car il illustre une situation totalement inédite", "avec des gens qui sont pétés de thunes qui s'exonèrent du respect de la biodiversité", a fustigé le président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), Allain Bougrain-Dubourg, devant la quinzaine de médias accrédités.

Cette affaire a une "valeur d'exemple" et doit "rappeler à l'ordre d'autres" personnes "qui pourraient avoir des idées analogues".

"Super moyens"

"La biodiversité est en capacité de souffrir et la réglementation est faite pour tous, même ceux qui ont des super moyens", a-t-il ajouté.

L'homme d'affaires Olivier Bouygues attend l'ouverture de son procès au tribunal correctionnel d'Orléans pour la destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse en forêt de Sologne, le 7 septembre 2026 dans le Loiret ( AFP / Alain JOCARD )

Cinq des six prévenus sont présents à l'audience. Ils nient tout ou partie des faits et encourent jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende.

Les investigations concernent des pratiques illégales qui auraient été commises pendant de nombreuses années sur le domaine de chasse de l’homme d’affaires Olivier Bouygues, fils de Francis Bouygues, fondateur du géant du BTP, des télécoms et des médias.

A la suite d'une dénonciation anonyme, les enquêteurs ont découvert l'an dernier sur sa propriété un charnier d'oiseaux protégés, dont des faucons crécerelles, des grandes aigrettes, des busards, des buses variables et des grands cormorans.

L'entrée de la propriété du milliardaire français Olivier Bouygues à La Ferté-Saint-Aubin près d'Orléans, le 26 août 2026 dans le Loiret ( AFP / Alain JOCARD )

La première matinée a été consacrée à des questions de procédure et certains avocats des prévenus ont estimé que le dossier était "incomplet" et "amputé de pièces par nature essentielles". Me Eric Grassin, conseil de M. Bouygues, a lui évoqué "un pseudo témoin qui existe ou qui n'existe pas".

"Lanceur d'alerte"

Les faits, qui se sont déroulés au domaine de Fontenaille, propriété de M. Bouygues de 600 hectares à La Ferté Saint-Aubin (Loiret), sont "ocultes et d'une extrême gravité", a répondu la procureure de la République d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren.

Qualifiant le signalement anonyme de "source, informateur" ou bien encore de "lanceur d'alerte", Mme Bochenek-Puren a défendu les techniques "nécessaires" à l'ouverture de l'enquête pour parvenir "à une manifestation de la vérité".

"Il n'était pas possible de procéder autrement, les investigations ont été conduites conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de l'environnement", a-t-elle ajouté, en demandant le rejet des demandes de nullité de la défense dans ses réquisitions.

"J'y vois le dessein que le fond de cette affaire ne soit pas examiné", a martelé la magistrate.

Outre les animaux morts retrouvés, parmi lesquels se trouvaient des oiseaux mais aussi des chats domestiques et sauvages, les enquêteurs ont retrouvé du matériel prohibé, comme des armes ou une cinquantaine de pièges à mâchoires, interdits depuis 1995, ainsi que des documents listant les espèces à éliminer et retraçant les destructions déjà réalisées.

Une pelleteuse utilisée pour l'enfouissement des cadavres d'animaux a aussi été saisie.

Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), arrive au tribunal correctionnel d'Orléans pour assister au procès de l'homme d'affaires Olivier Bouygues, poursuivi pour la destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse en forêt de Sologne, le 7 septembre 2026 dans le Loiret ( AFP / Alain JOCARD )

Une enquête a été ouverte notamment pour atteinte illicite en bande organisée à la conservation d'une espèce animale protégée ou à son habitat et destruction d'une espèce animale non domestique.

La Sologne, deuxième massif forestier français et terrain de chasse, est très appréciée des grandes fortunes du pays.