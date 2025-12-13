Chaos autour de la première date de Messi en Inde

Scènes de chaos au Salt Lake Stadium de Calcutta.

Lionel Messi a une côte de popularité exceptionnelle en Inde, et sa venue avec son équipe de MLS de l’Inter Miami était particulièrement attendue par les fans indiens de La Pulga. Mais c’est peu dire que tout ne s’est pas passé comme prévu, comme le rapporte l’agence de presse ANI. Alors que ses aficionados ont dévoilé une immense statue en marge du « GOAT Tour », une tournée où Messi fait plusieurs stops en Inde pour aller à la rencontre de ses adeptes, le premier événement n’a pas vraiment été apprécié par le public.…

AC pour SOFOOT.com