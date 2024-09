Changement climatique : les résolutions proposées par les entreprises plébiscitées par leurs actionnaires, selon une étude

Près de 90% de ces résolutions -non contraignantes- ont été adoptées. Toutefois, elles ne sont pas toutes alignées sur les recommandations des experts.

Les actionnaires ont massivement approuvé les stratégies climat présentées par les entreprises, au cours des Assemblées générales en 2024 dans le monde, selon une étude du Forum de l'investissement responsable (Fir) publiée vendredi 13 septembre.

Le taux d'approbation de ces résolutions non contraignantes , également appelées "Say on Climate", a atteint 87,4%, selon un rapport annuel de l'association française dédiée à la promotion de la finance durable.

Toutefois, moins de la moitié de ces plans présentés par les entreprises (47%) sont alignés sur les recommandations du Fir, qui préconise notamment "a minima des objectifs de réduction de gaz à effets de serre" , sur l'ensemble des activités de l'entreprise à "long, moyen et court termes", associé à des "plans d'actions robustes". Pour obtenir ce résultat, le Fir a analysé les plans climat de dix-neuf entreprises européennes, dont notamment Holcim, Eramet, TotalEnergies ou Unilever.

Résolutions non contraignantes

Apparues en 2019, les "Say on Climate" sont des résolutions qui visent à soumettre la stratégie d'une entreprise en matière de climat au vote de ses actionnaires lors de son assemblée générale.

Elles sont formées sur le même modèle que les "Say on Pay" qui consistent à s'exprimer sur la rémunération des dirigeants. En France, le "Say on Pay" est même contraignant, et pas seulement consultatif comme dans d'autres pays.

Le taux d'approbation en 2024 des résolutions sur les stratégies climat est en légère baisse par rapport à 2023 (89,3%), mais supérieur à 2022 (86,4%). Le nombre de résolutions est resté stable par rapport à 2023, à 26 contre 27 un an plus tôt, indique le Fir. Et seule une résolution, de la compagnie pétrolière australienne Woodside Energy Group, a été rejetée, avec un taux d'approbation de seulement 40,15%.

Concernant le climat, la démarche de porter une résolution au vote n'est encadrée par aucune réglementation et dépend du bon vouloir de l'entreprise.