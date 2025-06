Changement à la tête de l'Insee, Fabrice Lenglart nouveau directeur général

( AFP / AURORE MESENGE )

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) aura dès le 30 juin un nouveau directeur général, Fabrice Lenglart, qui succédera à Jean-Luc Tavernier, en poste depuis 2012, a annoncé le ministère de l'Economie mercredi.

Fabrice Lenglart, actuel directeur de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), a été nommé directeur général de l’Insee "en Conseil des ministres du 4 juin", a précisé Bercy dans un communiqué.

Directeur de la Drees depuis 2020, M. Lenglart est aussi actuellement inspecteur général de l'Insee.

Cet ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1989), diplômé de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) et titulaire d’une maîtrise de philosophie (Paris I Panthéon-Sorbonne), a débuté sa carrière à l'Insee en 1994, avant d'occuper plusieurs postes de direction au Trésor, à l'Insee et à France Stratégie.

Cité dans le communiqué, le ministre de l'Economie Eric Lombard a salué le travail de M. Tavernier et souligné "l’expérience et la vision" de M. Lenglart, "des atouts précieux pour poursuivre cette mission essentielle d'éclairage de notre vie économique et sociale en toute indépendance".

L'Insee est une direction générale du ministère de l'Economie. Sa mission est de collecter, d'analyser et de diffuser des informations sur l'économie et la société française.