Chanel acquiert 25% des la marque horlogère MB&F

Chanel a annoncé jeudi avoir "acquis une participation de 25%" dans la marque suisse de haute horlogerie MB&F sans préciser le montant de cette acquisition.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le fondateur Maximilian Büsser conserve la majorité de MB&F avec 60%, tandis que son partenaire dans l'entreprise, Serge Kriknoc, en possède 15%, précise le communiqué.

Maximilian Büsser continuera de diriger la création et la gestion générale, avec son équipe de direction. Le partenariat a été signé entre Chanel SARL, l'entité suisse de Chanel, et MB&F.

"Cette annonce s'inscrit dans notre stratégie à long terme de continuer à préserver, développer et investir dans le savoir-faire et l'expertise spécialisés, réaffirmant ainsi notre position dans la haute horlogerie", a déclaré Frédéric Grangé, président de Chanel Montre et Joaillerie, cité dans le communiqué.

Maximilian Büsser, fondateur de MB&F, également cité dans le communiqué, estime qu'"il était de notre responsabilité, dans le contexte très favorable actuel et avec notre équipe de direction à son apogée, de franchir cette étape majeure pour assurer notre avenir à long terme – une évolution naturelle pour une entreprise qui célébrera son 20e anniversaire l'année prochaine".

"En plus de nous permettre de poursuivre notre chemin indépendant, sans pression sur la croissance, l'investissement de Chanel renforcera nos opérations en nous donnant accès, si nécessaire, à leur écosystème plus large et à leur réseau de fournisseurs spécialisés", ajoute-t-il.

Fondée en 2005, MB&F, basé à Genève, est "un laboratoire créatif artistique et de micro-ingénierie dédié à la conception et à la fabrication de petites séries de montres conceptuelles radicales", selon le communiqué.

Chanel a lancé sa propre horlogerie en 1987, en créant un studio de design horloger sur la Place Vendôme à Paris et en investissant dans la Manufacture G&F Châtelain à La Chaux-de-Fonds en Suisse, acquise par le groupe en 1993.

Cette annonce fait suite à des investissements similaires de Chanel dans les marques de haute horlogerie Romain Gauthier (2011) et F.P. Journe (2018).