Champagne: Maison Pommery reporte la publication de ses comptes définitifs, nomme Nathalie Vranken PDG

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Le conseil d'administration de Maison Pommery et Associés a reporté lundi la publication de ses comptes définitifs pour 2025 dans l'attente du bouclage de son refinancement avec les banques, et a réuni les fonctions de président et de directeur général, en nommant PDG Nathalie Vranken, l'actuelle DG.

La publication du document d'enregistrement universel qui entérine les comptes de son exercice 2025 a été reportée, ainsi que la date de l'assemblée générale annuelle prévue le 4 juin, afin de permettre la poursuite des discussions "en vue de son refinancement", a indiqué Maison Pommery et Associés dans un communiqué.

"Les discussions sont toujours en cours, notamment s'agissant du report de la prochaine échéance de 50 millions d'euros due au 29 avril 2026 que la société a demandé au prêteur", précise le communiqué.

A deux jours de cette échéance bancaire cruciale, la société, nouveau nom de Vranken Pommery depuis le 1er janvier, a aussi prévenu le marché qu'elle pourrait "rééxaminer sa position" concernant son annonce faite le 30 mars de verser un dividende de 0,80 euro par action lors de la prochaine assemblée générale.

La société a annoncé la nomination de la directrice générale Nathalie Vranken au poste de PDG. Paul-François Vranken, président depuis 2025 après avoir assumé les deux fonctions, demeure administrateur.

Elle indique souhaiter "poursuivre les discussions avec l'ensemble de ses partenaires financiers dans un cadre ordonné et efficace" et juge que ses fondamentaux sont "solides", les résultats du 1er semestre "confirmant la capacité du groupe a développer ses marques".

Les comptes préliminaires publiés le 30 mars font état d'un résultat net en nette reprise en 2025 à 32 millions d'euros contre 900.000 euros en 2024, sur un chiffre d'affaires en retrait de 3,6% à 293,2 millions d'euros.

Mais selon ces comptes, la dette financière nette ne s'est réduite qu'à 754,4 millions d'euros fin 2025, contre 758,3 millions d'euros au 31 décembre 2024, après avoir reçu un premier versement de 25 millions d'euros issu de la cession de Heidsiek & Co Monopole, vendu en octobre à Lanson pour 50 millions d'euros.

Au 1er janvier, le groupe a reçu le deuxième versement de 25 millions d'euros, "ce qui donnerait un désendettement retraité de 28,9 millions d'euros" relève le communiqué du 30 mars.