"Cessez-le-feu complet" en Ukraine, contingent "multinational" : Paris accueille le bras droit de Zelensky pour des discussions avec responsables européens et américains

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, et l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff sont également en déplacement dans la capitale française, et doivent rencontrer Emmanuel Macron.

Andrii Iermak, à Paris, le 26 mars 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, a annoncé être arrivé à Paris jeudi 17 avril avec deux ministres pour rencontrer des "représentants" européens et américains, le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, et l'émissaire Steve Witkoff étant eux aussi attendus pour des discussions sur l'Ukraine. "Je viens d'atterrir à Paris. Nous sommes arrivés ensemble avec le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga et le ministre de la Défense Roustem Oumerov", a-t-il écrit sur Telegram. Andriiï Iermak a affirmé avoir prévu une série de rencontres "bilatérales et multilatérales" avec les pays alliés de Kiev, en citant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

"Des réunions avec des représentants des Etats-Unis, qui sont actuellement en France, sont aussi prévues", a ajouté le bras droit du président Volodymyr Zelensky, sans préciser leurs identités.

Quelles options sur le terrain?

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que ces discussions seraient centrées sur "les façons d'obtenir un cessez-le-feu complet" ou encore le possible déploiement d'un contingent militaire "multinational" en cas de paix, que Kiev réclame à ses alliés -- une ligne rouge toutefois pour Moscou. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et l'émissaire spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff doivent rencontrer jeudi le président Emmanuel Macron et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Ce déplacement a lieu dans une période de forts remous dans les relations entre l'Europe et les Etats-Unis, bouleversées par le retour au pouvoir du président Donald Trump. L'Ukraine devrait être l'un des grands sujets de la visite. Donald Trump veut mettre fin à la guerre au plus vite, mais son choix de se rapprocher de Moscou créé divisions et inquiétudes parmi les allies de Kiev. Les pourparlers séparés, organisés sous l'impulsion de Washington, n'ont pour l'heure pas permis d'obtenir un cessez-le-feu.

Steve Witkoff a rencontré le président russe Vladimir Poutine à trois reprises depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier. Sa dernière visite en Russie a eu lieu plus tôt en avril.