César Azpilicueta impressionné par la progression du PSG

Attention, le PSG a bien changé depuis l’automne.

Premier adversaire du Paris Saint-Germain dans la Coupe du monde des clubs avec l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta ne cache pas son admiration pour les récents champions d’Europe . « C’est une équipe avec de beaux joueurs. Dès le premier jour, on a pu voir le projet de jeu et l’équipe que Luis Enrique voulait construire , a confié l’ancien latéral marseillais dans les colonnes de L’Equipe . C’est une équipe qui veut jouer le premier rôle, ils cherchent à récupérer le ballon le plus vite possible. En fait, ils vivent avec le ballon, c’est sa manière de voir le foot. Ils t’obligent à rester super concentrés, ils cherchent le petit moment où tu laisses une petite ouverture pour te faire mal. » …

