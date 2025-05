Ces supporters ont un problème : le PSG est en finale à cause de leurs superstitions

Et si le parcours européen du PSG était dû à ces supporters frappés par les superstitions ? Cette saison, certains Parisiens se sont découvert des tocs aussi puissants qu’un pressing de Luis Enrique. Chacun à sa manière, mais avec un même objectif : voir le Paris Saint-Germain soulever enfin la coupe aux grandes oreilles.

La superstition textile

« Les années précédentes, je mettais souvent le maillot pour les matchs, classique finalement. Mais cette saison, je ne l’ai pas mis au début contre Gérone (1-0). Et puis ça a continué comme ça, sans que ce soit de la superstition. Arrivé contre Manchester City, je ne l’ai pas porté et on a gagné. Je me suis donc dit après “je ne le mets pas contre Stuttgart”, et ça nous a encore souri (1-4). Donc, un peu inconsciemment, je ne voulais plus le mettre. Et ça dure depuis ! Là pour samedi, je suis encore en grosse interrogation. Je serai présent au Mazette , mais je n’ai pas envie de me pointer sans rien… J’hésite encore… » Johan, 43 ans.

J’ai encore le sapin de Noël en place avec la boule du PSG dans mon salon.…

