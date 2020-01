Ces régimes très spéciaux #3 : le port autonome de Strasbourg

Sébastien Haemmerlé est équipé d'un gilet jaune. Crâne rasé et lunettes métalliques, il n'est pourtant pas l'un de ceux qui défient le gouvernement depuis plus d'un an. Sébastien Haemmerlé est cariste au port autonome de Strasbourg. Sur son chariot élévateur géant, il peste pourtant devant la caméra de France 3 comme un Gilet jaune : « Comme on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on a peur ! » L'homme, délégué CGT du port autonome, n'a pas très envie de perdre le régime de retraite auquel il a droit. On le comprend.Ce régime spécial de retraite a été créé en 1873, ce qui en fait l'un des plus vieux de France. Strasbourg est alors rattachée à l'empire allemand. Le port, relié depuis quelques décennies au Rhin et à la Marne, est déjà prospère. Son statut est municipal, celui des employés aussi. C'est ce qui explique qu'on taille tout exprès pour les employés un régime de retraite très favorable. En 1926, celui-ci est préservé lorsque le port acquiert son autonomie, sous la forme d'un établissement public. Ce port fluvial continue son essor, au point de devenir, aujourd'hui, le deuxième de France après celui de Paris en termes de marchandises et de passagers.Un régime autonome et sans subventions publiquesLe régime de retraite n'a pas changé, mais il ne s'applique plus aux personnes embauchées depuis 2015. Les salariés qui en bénéficient peuvent partir à la retraite à 60 ans, et toucher une pension...