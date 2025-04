« Ces emplois ne reviendront pas » : Ken Griffin, milliardaire et grand donateur républicain, avertit Trump

Alors que les critiques contre Donald Trump se multiplient jusque dans son propre camp, Ken Griffin, l'un des plus grands donateurs du camp républicain, a vivement mis en cause la stratégie commerciale de l'ancien président comme le rapporte Bloomberg. Fondateur du fonds d'investissement Citadel – considéré comme le hedge fund le plus performant au monde –, le richissime Ken Griffin, dont Forbes évalue la fortune à 37,8 milliards de dollars, est l'une des figures les plus puissantes de la finance américaine.

À l'université Stanford, où il intervenait vendredi, Ken Griffin n'a pas mâché ses mots : pour lui, les tarifs douaniers imposés sous Trump sont une impasse. Ils ne ramèneront pas les emplois manufacturiers aux États-Unis comme le président l'imagine. Le pays, martèle-t-il, ferait mieux de s'appuyer sur ses véritables forces économiques.

Pourquoi les droits de douane décidés par Trump sont inédits dans l'histoire des États-Unis « Il rêve de rendre leur dignité aux gens, et je dois l'applaudir pour avoir ce rêve », a déclaré Griffin à propos de Donald Trump. Mais, a-t-il poursuivi, le rêve de recréer massivement des emplois dans l'industrie « ne va pas se réaliser ». « Ces emplois ne reviendront pas en Amérique », a-t-il affirmé. « Et pour être clair, avec un taux de chômage à 4 %, l'Amérique est passée à autre chose. »