information fournie par So Foot • 22/07/2025 à 17:19

Ces éléments que Francfort va pouvoir revendre à 100 millions d'euros

Luka Jović pour 63 millions au Real, Randal Kolo Muani pour 95 au PSG, Omar Marmoush pour 75 à City à bientôt Ekitike autour de 90 à Liverpool : oui, Francfort sait vendre. Une technique ancestrale qui pourrait bien se perpétuer dans le futur. On a trouvé les dix prochains éléments que les Allemands vont refourguer autour de 100 millions d'euros à des pigeons. Attention aux gros noms.

→ Elye Wahi

30, 27, 26… Les montants de transferts d’Elye Wahi descendent au fil des saisons. Coup de bol pour lui, il est Français et a été acheté par Francfort, l’hiver dernier. À la Ekitike, il revit loin des tacles de Modibo Sagnan et du marquage de Gautier Lloris. 45 buts, un trophée de Golden Boy plus tard, direction le Real Madrid, désireux de préparer la transition avec Kylian Mbappé. 93 millions, prix d’ami.

→ Arnaud Kalimuendo

Joueur exceptionnellement exceptionnel à Rennes, l’éternel international espoir sait se montrer efficace sur le front de l’attaque bretonne. Suffisamment en tout cas pour décider l’Eintracht d’en faire son nouveau Kaiser. Une saison et une petite vingtaine de buts plus tard, Kali séduit BlueCo qui épluche 99 patates pour renforcer sa légion offensive à Chelsea. Et c’est ainsi qu’on retrouvera dans quelques années Arnaud du côté de Strasbourg, pour relancer sa carrière.…

Raphaël Faurie-Pacaud pour SOFOOT.com