 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Centres de données : Trump s’en prend à ses opposants, un sujet devenu politique
information fournie par Boursorama avec Media Services 31/08/2026 à 17:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 3 août 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 3 août 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

"Rien ne plaît plus à la Chine que de voir ce mouvement anti'data centers'" a affirmé le Président américain sur son réseau Truth Social.

"La seule raison pour laquelle des communautés aux Etats-Unis doivent s'opposer aux data centers, c'est si elles veulent finir arriérées et pauvres", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, en assurant que l'installation de ces infrastructures parfois gigantesques fait baisser les impôts et crée des emplois.

"Si nous tuons la poule aux oeufs d'or, vous ne devrez vous en prendre qu'à vous-mêmes. Rien ne plaît plus à la Chine que de voir ce mouvement anti 'data centers' ", a affirmé le président américain, grand partisan d'un développement à marche forcée de l'IA.

La contestation devient un enjeu électoral

La construction des centres de données accompagnant le développement de l'intelligence artificielle est devenue un sujet de crispation politique aux Etats-Unis, à l'approche des élections législatives de mi-mandat, prévues en novembre.

Dans au moins 21 scrutins à travers 18 Etats, des candidats des deux partis ont utilisé des publicités à la télévision mentionnant ces "data centers" cette année , selon des données marketing citées par plusieurs médias américains.

Les animateurs des mouvements de protestation dénoncent des infrastructures insatiables en énergie, dans un contexte de tension déjà forte sur les coûts.

La colère autour des factures d'électricité vient s'allier à un rejet plus global des géants technologiques et de leurs technologies qui menacent potentiellement l'emploi.

Donald Trump

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Argentin Lionel Messi
    Football: Messi annonce sa retraite internationale
    information fournie par Reuters 31.08.2026 17:46 

    L'attaquant argentin Lionel ​Messi a annoncé ​lundi ⁠sur Instagram ‌sa retraite internationale. Lionel Messi, ​39 ‌ans, a ⁠guidé l'Argentine au titre ⁠de ‌championne du ⁠monde ‌en ⁠2022 mais n'a ⁠pu ‌empêcher sa défaite ​en ‌finale contre l'Espagne ​cette ⁠année. ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Sheins'apprête à entrer en Bourse, pour une valorisation à 22,6 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.08.2026 17:45 

    Shein compte lever près de 1,5 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse mardi à Hong Kong, valorisant le géant du prêt-à-porter en ligne à 22,6 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022. A l'époque, l'entreprise avait été valorisée près de ... Lire la suite

  • Des effets personnels sauvés de la crue à Devighat au Népal, après la crue dévastatrice, le 31 août 2026 ( AFP / Arun SANKAR )
    Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et en Chine
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:42 

    Touristes, pèlerins, ouvriers, habitants : près de 4.500 personnes sont portées disparues lundi après la crue qui a fait au moins 955 morts dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet. Voici les derniers bilans disponibles, ... Lire la suite

  • Shein compte lever près de 1,5 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse mardi à Hong Kong, valorisant le géant du prêt-à-porter en ligne à 22,6 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Shein s'apprête à entrer en Bourse, pour une valorisation à 22,6 milliards d'euros
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:40 

    Shein compte lever près de 1,5 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse mardi à Hong Kong, valorisant le géant du prêt-à-porter en ligne à 22,6 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022. A l'époque, l'entreprise avait été valorisée près de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank