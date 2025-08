information fournie par So Foot • 01/08/2025 à 09:26

Celine Haidar, l'espoir sacrifié du Liban

Gravement blessée par un bombardement israélien en novembre dernier, l'espoir du football libanais Celine Haidar est sortie du coma au début de l'année. Depuis, la joueuse de la Beirut Football Academy avance dans sa rééducation. Avec l'espoir de refouler, un jour, les pelouses libanaises.

Le soleil oriental de l’automne se lève sur la banlieue sud de Beyrouth. Un matin de plus où le frémissement des drones israéliens réveille les habitants de Dahieh, bastion du Hezbollah dans la capitale libanaise. Depuis le début du conflit entre la milice chiite et l’État hébreu, une des nombreuses conséquences du 7 octobre, ce bruit assourdissant est rentré dans les esprits. Un autre son, cette fois sortie de la bouche d’un homme, inquiète tout autant la population. Il s’agit des mots d’Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l’armée israélienne. Son rôle : prévenir les habitants que leurs quartiers vont être bombardé. Enfin, quand Tsahal et sa politique de la terreur en a la volonté.

Ce 16 novembre 2024, l’armée qui s’autoproclame la plus morale du monde a décidé d’alerter la population. Dans son appartement de Chiyah, à quelques encablures à l’est de la banlieue sud, l’espoir du football libanais Celine Haidar reçoit un ordre d’évacuation émis par Avichay Adraee. Comme chez ses voisins, le pouls s’accélère et le stress s’intensifie. Pendant que certains ne souhaitent pas quitter leurs domiciles, la numéro six de la Beirut Football Academy (BFA) décide de fuir. Quand soudain, le monde éclate.…

Tous propos recueillis par MBC, sauf mentions.







Photos : Beirut Football Academy

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com