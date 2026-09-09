Céline Dion, la diva renaissante

Céline Dion sur scène pour le premier concert de sa nouvelle tournée mondiale, le 18 septembre 2019 à Québec ( AFP / Alice Chiche )

En remontant sur scène samedi pour le premier de 26 concerts à Paris, Céline Dion écrit une nouvelle page d'une vie hors du commun, marquée par des tubes planétaires, des épreuves personnelles et l'amour indéfectible de son public.

Pris d'assaut par ses fans à travers le monde, les concerts de la star de 58 ans doivent s'étaler jusqu'à mi-octobre, dans la plus grande salle couverte d'Europe, près de Paris, avant une nouvelle salve en mai 2027.

"J'essaie de garder toute mon énergie pour vraiment donner le meilleur de moi-même" sur scène, confiait-elle début septembre à la foule venue l'acclamer devant le palace parisien où elle séjourne.

La ferveur populaire est à la mesure de ce que représente celle que le public appelle par son prénom : une des rares divas à la voix d'or et aux quelque 260 millions d'albums vendus, louée pour son autodérision et l'authenticité qu'elle a su préserver au cours de quatre décennies de carrière.

Preuve de cette proximité, Céline Dion s'offre, devant son hôtel, des échanges spontanés presque quotidiens avec ses fans, évoquant sa santé, son envie de chanter, ses plats préférés (pizza et tiramisu) et Madison, sa caniche miniature.

Retour olympique

Absente de la scène depuis plus de six ans, la chanteuse québecoise - perçue comme un trésor national dans son pays natal - veut montrer qu'elle est toujours debout et capable de chanter son exigeant répertoire.

Le retour a en réalité commencé en 2024, lors d'un évènement planétaire : la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. A la tour Eiffel, dans une robe scintillante et sous une pluie battante, elle interprète l'"Hymne à l'amour" d'Édith Piaf.

La scène semble irréelle tant les images du documentaire "Je suis: Céline Dion", sorti quelques semaines plus tôt, ont choqué. Secouée de spasmes, l'artiste est filmée en pleine crise du syndrome de la personne raide, pathologie neurologique rare qui lui empoisonne l'existence depuis une vingtaine d'années et dont elle n'est diagnostiquée qu'en 2022.

Celine Dion en concert à l'AccorHotels Arena à Paris le 4 juillet 2017 ( AFP / Martin BUREAU )

A cause de cette maladie incurable, Céline n'a pas pu reprendre son "Courage World Tour" - après son dernier album, en anglais -, déjà interrompu par la pandémie.

Impossible non plus d'envisager de nouveaux concerts à Las Vegas, où elle a mené pendant 16 ans une lucrative résidence au Caesars Palace.

En 2025, les rumeurs d'une apparition à l'Eurovision à Bâle - qu'elle a remporté en 1988 en représentant la Suisse - avaient bruissé, sans se concrétiser.

"Je me sens bien, je me sens forte", avait-elle affirmé lors de l'annonce de ses prochains concerts. Dans la foulée, elle a sorti deux titres inédits, mais pas de nouvel album à ce stade.

"Titanic", René, Goldman

Parfois blessée, jamais vaincue, Céline Dion a toujours fait preuve de résilience.

L'année 2016 est marquée par le décès de René Angélil, son mentor, mari et père de ses trois fils, celui qui l'a découverte dans la petite ville de Charlemagne, près de Montréal.

Née en 1968, benjamine d'une famille modeste, nombreuse - 14 enfants - et à la fibre artistique, Céline démontre rapidement ses talents pour le chant. L'adolescente a 12 ans quand sa mère, surnommée "Maman Dion", envoie une cassette à l'impresario.

Céline Dion au Caesars Palace de Las Vegas le 16 février 2011 accompagnée de son mari, René Angélil, de son fils, René-Charles, et de ses jumeaux, Eddy et Nelson ( LAS VEGAS NEWS BUREAU / BRIAN JONES )

"Je n'avais jamais rien entendu de tel. Pour moi, c'est la plus belle voix du monde", dira plus tard René Angélil.

Pour financer un premier album, le producteur hypothèque sa propre maison : c'est le début d'un succès digne d'Hollywood, qui inspirera d'ailleurs le film français "Aline" de et avec Valérie Lemercier (2020).

Une fois adulte, son histoire d'amour avec René, de 26 ans son aîné, affole les magazines people à sa révélation.

Trois ans après son mariage à la basilique Notre-Dame de Montréal en 1994, c'est la planète qui tombe en amour pour Céline en écoutant "My heart will go on", sur la B.O. de "Titanic", de James Cameron, une chanson qu'elle ne voulait pourtant pas enregistrer.

La chanteuse a aussi conquis le cœur du public français, qui la découvre à 14 ans dans l'émission "Champs-Élysées" présentée par Michel Drucker. "Retenez bien le nom de cette jeune fille...", prédisait l'animateur en 1983.

"J'ai toujours voulu être aimée de la France", confiait-elle dans un documentaire sur M6.

Elle est définitivement adoptée en 1995 avec le succès de l'album "D'eux", conçu avec la complicité de Jean-Jacques Goldman. L'opus, qui contient notamment "Pour que tu m'aimes encore", reste le disque francophone le plus vendu au monde, avec environ 10 millions d'exemplaires.

"Quand je ne serai plus là, je pense sincèrement qu'il sera encore joué et qu'il sera encore chanté", prophétisait en 2025 la star, qui pour l'heure ressent toujours le besoin viscéral de s'emparer elle-même du micro.