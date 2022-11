Ce qui se cache derrière les rémunérations records des grands patrons

La société française de conseil aux investisseurs Proxinvest vient de publier son 23e rapport annuel sur les rémunérations des grands patrons. Et le millésime 2021 peut donner le tournis. Proxinvest a décortiqué les rémunérations des dirigeants des 120 entreprises les plus importantes cotées à la Bourse de Paris (SBF 120), et en conclut que leurs numéros 1 ont gagné en moyenne la coquette somme de 4,5 millions d'euros en 2021. Soit 42,4 % de plus que l'année précédente, et 21,9 % de plus par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Petite nuance qui a son importance : les chefs des entreprises du CAC 40 (les 40 entreprises les plus valorisées) ont vu leur rémunération moyenne croître de 70,8 %, à 7,9 millions d'euros, soit une hausse de 51,7 % par rapport à 2019.

En se penchant sur les détails, il est à noter que la part de fixe est faible : 20,3 % pour le SBF 120 contre 8 % pour le CAC 40. Au global et en moyenne, le fixe de ces « grands patrons » a été revalorisé de 1,5 % par rapport à 2019, en ligne avec l'inflation. Là encore, les dirigeants du CAC 40 se distinguent, car ils ont bénéficié d'une hausse plus conséquente de 4,2 %.

L'incroyable renouvellement des dirigeants du CAC 40

Proxinvest pointe surtout l'augmentation de leur bonus annuel moyen, qui avoisine les 20 % au sein du SBF 120 et de 33,6 % pour CAC 40. Concernant la valeur moyenne des attributions d'options et

... Source LePoint.fr