Ce que les Bleues ont gagné

En s'imposant contre l'Angleterre, championne d'Europe en titre, ce week-end, les Bleues ont parfaitement lancé leur Euro. Il s'est peut-être passé quelque chose, à Zurich. Surtout, cette équipe a tout ce qu'il faut pour être suivie et accompagnée dans son aventure suisse.

Nous sommes le 7 juillet et nous voilà, encore et toujours, à écrire sur une interminable saison 2024-2025 qui n’a pas attendu l’été pour être merveilleuse pour le PSG. Le club de la capitale fournit des histoires à la pelle, parfois plus qu’il n’en faudrait, et reste assez logiquement au centre de l’attention médiatique dans l’Hexagone, parce que c’est Paris et parce que c’est maintenant le champion d’Europe. C’est comme cela, et personne n’y pourra grand-chose. Ce n’est pas une raison pour occulter le reste et ce qui s’est passé ce week-end, entre le succès parisien contre le Bayern à Atlanta et l’élimination attendue d’Emilien dans Les 12 coups de midi. L’équipe de France féminine a lancé son Euro, ce samedi soir, en battant l’Angleterre tenante du titre, à Zurich. Ce n’est qu’un match de poule, ce n’est que le début du tournoi et ce n’est qu’une victoire, mais c’est en fait un peu plus que tout ça : c’est le signe qu’une belle aventure est possible et la preuve que les Bleues peuvent rassembler.

Elles ne devraient bien sûr pas avoir besoin de cela, mais c’est aussi la dure réalité du foot féminin. Un Euro des Bleues est moins un évènement qu’un Euro des Bleus ; une Coupe du monde des Bleues, même à la maison, est moins un événement qu’une Coupe du monde des Bleus, même à l’autre bout du monde. Les rues n’étaient pas habitées par cette impatience caractéristique aux grands tournois, ce samedi. Celles et ceux qui aiment se rassembler pour du foot une fois tous les deux ans — on ne leur jette pas la pierre — savent qui sont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, peut-être moins Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino. C’est ainsi et cela ne doit pas être une motivation pour donner des leçons sur comment cela devrait se passer ou s’enfermer, surtout quand les Bleues ont mis tous les ingrédients pour donner envie aux curieux de passage de les accompagner dans leur aventure suisse.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com