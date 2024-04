Ce qu’il faut savoir sur l’allergie aux pollens

La France voit rouge. Mardi 2 avril, le site officiel du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a mis à jour sa carte de vigilance et a placé une large partie de la France en alerte face aux différents pollens. « Les pollens sont de sortie en ce début avril à la faveur d'un temps printanier, notamment ceux de bouleau qui seront responsables d'un risque d'allergie élevé dans de nombreux départements au nord d'une ligne Bordeaux-Grenoble », note le RNSA. Et de compléter : « Dans le Sud-Est, le mélange des pollens de cupressacées (cyprès…), chêne, platane et pariétaires (urticacées) donnera un risque d'allergie élevé dans plusieurs départements. »

Sur la façade ouest du pays, le risque est moins fort : « Nous y retrouverons des pollens de graminées avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen. Les pollens de frêne et de platane se répandent sur tout le territoire avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen pour les platanes et de niveau faible à élevé pour les frênes. »

Le pollen est un petit grain de poussière libéré par la partie mâle de la plante pour aller se déposer directement sur le pistil (la partie femelle de la plante) afin de pouvoir féconder cette dernière. Le pollen des plantes est transporté par les insectes et les oiseaux mais aussi par le vent. Tous les pollens ne sont pas allergisants. Ceux qui provoquent des symptômes sont