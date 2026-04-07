Défense : la Grèce poursuit sa mise à niveau et met près de 700 millions d'euros sur la table pour un système anti-aérien israélien

Bénéficiant de sa position géopolitique importante en Méditerranée orientale proche du Moyen-Orient, la Grèce veut renforcer son rôle dans la région.

Des militaires grecs à Thessalonique, en Grèce, le 28 octobre 2024. ( AFP / SAKIS MITROLIDIS )

Un système de défense antiaérien et un "approfondissement" de la coopération avec Israël. La Grèce a signé lundi 6 avril un contrat pour acquérir un système d'artillerie à roquettes avec la société israélienne Elbit System, dans le cadre d ela modernisation de ses forces armées.

La Direction générale des équipements et investissements du ministère grec de la Défense a annoncé dans un bref communiqué la signature à Athènes d' "un accord interétatique portant sur l'acquisition du système de roquettes d'artillerie PULS (Precise & Universal Launching System)". Le coût de cet achat s'élève à environ 690 millions d'euros, selon une source grecque proche du dossier.

Outre les lanceurs, ce contrat comprend des munitions et missiles ainsi que la maintenance du système à long terme , selon cette source. Selon des médias grecs, le contrat sera mis en œuvre sur un horizon de quatre ans, puis sera suivie d'une période supplémentaire de dix ans pour la maintenance et le soutien du système.

Elbit Systems a indiqué de son côté agir comme "maître d'œuvre principal et fournira les lanceurs PULS avec un ensemble complet de munitions".

Vaste programme de 26 milliards d'euros

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, cité dans un communiqué, s'est félicité de "l'élargissement de la coopération en matière de défense et des accords de défense" , ce qui reflète, selon lui, "l'approfondissement du partenariat stratégique en matière de sécurité entre Israël et la Grèce".

La Grèce, membre de l'UE et de l'Otan, a annoncé fin 2024 un vaste programme de modernisation de ses forces armées portant sur des investissements de quelque 26 milliards d'euros dans ce secteur d'ici 2036. Parmi ces investissements massifs figure le renforcement des systèmes de défense antiaériens et de son dôme antiaérien actuel -c'est-à-dire son système d'armes à plusieurs niveaux- avec d'armes nouvelles, drones ou radars pour remplacer certains systèmes obsolètes.

Bénéficiant de sa position géopolitique importante en Méditerranée orientale proche du Moyen-Orient, la Grèce veut renforcer son rôle dans la région. Le pays consacre plus de 3% de son Produit intérieur brut (PIB) à la défense.