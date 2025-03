Causes, symptômes, traitement… Ce qu’il faut savoir sur la méningite

Une jeune femme de 18 ans originaire d'Ille-et-Vilaine est décédée le 3 février des suites d'une méningite à méningocoques. De nouveaux cas de cette bactérie ont été découverts dans la région rennaise, récemment dans une école de commerce, incitant la métropole à mettre en place une campagne de vaccination hors norme pour 100 000 jeunes, entre 15 et 24 ans, comme le précise Le Télégramme .

La méningite est une infection de la moelle épinière et des méninges (enveloppes entourant le cerveau). Les méningites à méningocoques ont un taux de mortalité de 10 % et un fort potentiel épidémique, explique l'Institut Pasteur

Elle peut être due à un virus, une bactérie ou un champignon. La méningite virale est la plus fréquente, et souvent bénigne. Elle est alors due à un virus très répandu, comme la varicelle, la rougeole ou les oreillons.

La méningite bactérienne est, elle, plus grave. Les espèces responsables de méningites aiguës sont variables selon l'âge mais les méningocoques sont les causes majeures de méningites aiguës. Les bactéries se transmettent par gouttelettes et par sécrétions respiratoires et pharyngées. Elles se trouvent dans la gorge et le nez de la personne infectée. Elles peuvent se transmettre entre individus, par un contact proche et prolongé.