 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catherine Vautrin, une ministre marquée à droite mais qui se veut plus consensuelle
information fournie par AFP 05/09/2025 à 12:35

Catherine Vautrin, sortant du conseil des ministres le 16 juillet 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Catherine Vautrin, sortant du conseil des ministres le 16 juillet 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Issue de la droite ralliée au macronisme, Catherine Vautrin refuse d'évoquer Matignon, un poste qui lui avait été promis en 2022 sans lui être accordé. Mais la discrète ministre s'est forgée depuis une stature plus consensuelle qui la fait figurer parmi les potentiels successeurs de François Bayrou.

A la tête d'un grand ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, comparé en interne à un "mini-Matignon", elle assure ne pas faire campagne.

Mais elle était vendredi matin auprès de salariés d'un supermarché à Paris qui se "lèvent tôt" pour valoriser le travail, un thème cher à la macronie.

Catherine Vautrin n'est pas revenue sur la suppression très critiquée de deux jours fériés, expliquant juste que "l'important" c'est "d'aller vers l'emploi" pour que l'effort budgétaire "soit partagé par tous".

Elle se projette néanmoins dans l'après. La veille, à la Caisse d'assurance maladie de Paris, faisant la promotion du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et sociale, elle a assuré qu'il sera repris par le "prochain" gouvernement, alors que celui de François Bayrou est voué à tomber lundi sous la défiance des oppositions.

"Dans ce texte, il y a de nombreuses mesures qui peuvent rassembler les parlementaires", fait-elle valoir, soulignant "l'attachement de chacun au modèle social". Or "frauder, c'est trahir ce modèle".

- "mamie passe-partout" -

En robe bleu marine très classique, sourire en coin, elle est lucide, bien placée pour savoir que les noms qui sortent pour Matignon ne sont pas toujours ceux qui atterrissent rue de Varenne.

Emmanuel Macron avait promis en 2022 de la nommer à la tête du gouvernement avant de la débrancher à la dernière minute au bénéfice d'Elisabeth Borne, sous la pression de macronistes qui dénonçaient sa participation à la mobilisation contre le mariage pour tous.

Mais la page semble tournée. L'ancienne sarkozyste issue de la droite "libérale et sociale" a même rejoint depuis le parti Renaissance de Gabriel Attal.

"Elle s'est rachetée une conduite avec le projet de loi fin de vie" : "elle a montré qu'elle était capable de changer de position et de mener un débat (...) transpartisan où on essaye de trouver des équilibres", assure une ministre du camp présidentiel. "Elle cultive son côté mamie passe-partout. Elle n’est un no-go pour personne", souligne une conseillère macroniste.

Autre atout dans une Assemblée nationale fracturée, elle fait partie des ministres chargés des délicates discussions budgétaires en charge d'élaborer le projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), lestée de 22 milliards de déficit.

Rompue aux arcanes du pouvoir, cette ex-chiraquienne de 65 ans avait occupé un poste quasiment similaire dans le gouvernement Attal en 2024 avant de prendre le portefeuille des Territoires sous le gouvernement du LR Michel Barnier.

- équation compliquée -

L'élue rémoise, mariée à un médecin et mère d'une fille, a aussi défendu une réforme de l'assurance chômage, dénoncée comme violente par les syndicats.

Elle ne semble pas être pour autant un irritant pour l'ensemble des socialistes, comme semble l’être à leurs yeux l'ex-LR Gérald Darmanin, même si elle est loin d'avoir autant d'affinités avec le premier secrétaire du PS Olivier Faure que son collègue à l'Economie Eric Lombard.

"Même si on l’a parfois cataloguée de +réac+, elle a une vraie capacité de dialogue", souligne le président du conseil national (parlement) du PS, Luc Broussy qui la connait depuis 2004.

Mais l'équation budgétaire reste compliquée, la gauche et les syndicats réclamant de repartir d'une autre copie que celle de François Bayrou.

"C'est quand même pas normal que quelqu'un qui porte le budget de la Sécurité sociale et qui est membre du gouvernement de François Bayrou revienne porter le même projet une fois que le Premier ministre sera tombé", s'est ainsi agacé le député PS Philippe Brun sur BFMTV.

La question n'est "pas la personne, mais ce qu’elle propose", glisse aussi un cadre socialiste.

A droite, le maire LR de Meaux Jean-François Copé loue son "parcours complet" de parlementaire, ministre et élue locale de longue date, ainsi que son "autorité naturelle".

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 13:00

    Ce n'est pas un travail de journaliste, c'est un travail de chargé de communication de Mme Vautrin

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme marche dans Wall Street à New York
    Wall Street vue prudente avec l'emploi US
    information fournie par Reuters 05.09.2025 12:59 

    Wall Street est attendue stable ou en légère hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent à mi-séance dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • L'armée française a inauguré début septembre le supercalculateur "Asgard", la plus importante capacité de calcul classifiée dédiée à l’intelligence artificielle en Europe (illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Course à "l'exaflop" : où se trouvent les supercalculateurs les plus puissants du monde ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.09.2025 12:57 

    L'Europe a inauguré vendredi 5 septembre Jupiter, son premier ordinateur "exascale", géant et ultra-rapide, destiné à combler son retard dans l'intelligence artificielle, et à renforcer la recherche scientifique, en particulier sur le climat. Etats-Unis et Chine ... Lire la suite

  • L'Europe inaugure vendredi en Allemagne Jupiter, son premier ordinateur géant et ultra-rapide ( AFP / Thomas SAMSON )
    L'Europe lance Jupiter, son supercalculateur pour booster l'IA
    information fournie par AFP 05.09.2025 12:56 

    L'Europe inaugure vendredi en Allemagne Jupiter, son premier ordinateur géant et ultra-rapide, destiné à combler son retard dans l'intelligence artificielle, et à renforcer la recherche scientifique, en particulier sur le climat. - Jupiter, c'est quoi ? - Basé ... Lire la suite

  • Le chef du parti Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul (à gauche), réagit pendant le vote des députés pour désigner un nouveau Premier ministre, qu'il a remporté, au Parlement thaïlandais à Bangkok, le 5 septembre 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )
    Thaïlande: le magnat Anutin Charnvirakul élu Premier ministre par le Parlement
    information fournie par AFP 05.09.2025 12:55 

    Le magnat de l'immobilier conservateur Anutin Charnvirakul a remporté vendredi le vote au Parlement thaïlandais pour devenir le prochain Premier ministre, évinçant la dynastie politique qui dominait jusque-là le pays. M. Anutin a cumulé 311 voix, obtenant ainsi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank