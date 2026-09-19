Catherine Ringer inhumée à Paris aux côtés de Fred Chichin

Le musicien Raoul Chichin (4e en partant de la gauche) joue de la musique à son arrivée pour les obsèques de sa mère, Catherine Ringer, au cimetière de Montmartre à Paris, le 19 septembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Catherine Ringer, la voix des Rita Mitsouko décédée lundi, a été inhumée samedi au cimetière de Montmartre à Paris, où repose déjà son ancien compagnon Fred Chichin, entourée de ses proches et de plusieurs visages connus de la chanson française.

La chanteuse, morte lundi soir des suites d'un cancer à l'âge de 68 ans, avait souhaité des obsèques dans la plus stricte intimité, mais des centaines de fans et de curieux étaient malgré tout présents pour suivre de loin une cérémonie très musicale, selon un photographe de l'AFP.

Outre ses enfants et des proches, plusieurs chanteurs comme Marc Lavoine, Matthieu Chedid, Liane Foly, Alain Souchon, Vincent Delerm, Nolwenn Leroy ou Caroline Loeb avaient pris place dans le cortège. On pouvait également y voir les actrices Josiane Balasko et Marina Foïs.

Le cercueil est arrivé au son de musiciens emmenés par son fils Raoul Chichin, guitare à la main. Avec d'autres musiciens, il a interprété plusieurs airs, dont "Marcia Baïla", le tube des Rita Mitsouko de 1984 et hymne déchirant sur la mort de la danseuse argentine Marcia Moretto emportée par un cancer.

Didier Varrot, directeur musical des antennes de Radio France, qui a découvert la chanteuse lors d'un concert en 1982, alors que les Rita Mitsouko n'étaient "pas encore connus", témoigne de sa "stupéfaction devant l'insolence et l'incroyable musique qui était la leur et qui ne ressemblait à rien. Donc, c’était fou".

"Ils ont été tellement le marqueur de ma génération et d'une époque. Donc, forcément, on est sidérés et tristes. En même temps, il y a le soleil, elle va rejoindre Fred".

Après le décès de Fred Chichin, emporté lui aussi par un cancer fulgurant à l'âge de 53 ans, Catherine Ringer avait d'abord quitté la scène avant d'y remonter peu à peu, continuant à perpétuer l'héritage des Rita, et cultivant ensuite une carrière solo dans les marges.

Pour Nathalie Fresco, artiste peintre, présente aux obsèques, c'était une "grande dame" qui a accompagné ma jeunesse". "Elle symbolise toute cette musique, toute cette ambiance rock-pop, ouverte et innovante. Elle symbolise la liberté, c'était une personne affranchie d'une grande maturité et avec beaucoup de talent".

Une personne en deuil près de la tombe de Catherine Ringer, à côté de celle de son défunt compagnon Fred Chichin, à l'issue de ses obsèques au cimetière de Montmartre, à Paris, le 19 septembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La cérémonie s'est tenue dans le cimetière, tout près de la tombe où repose depuis près de vingt ans Fred Chichin, compagnon de Catherine Ringer.

Une fois qu'elle a été terminée, de nombreux badauds se sont regroupés autour de la tombe pour la recouvrir de fleurs, prolongeant cet après-midi d'hommages.