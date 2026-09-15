Catherine Ringer, célèbre voix des Rita Mitsouko, s'est éteinte

La chanteuse Catherine Ringer le 1er octobre 2019 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Rita Mitsouko a perdu sa voix: la chanteuse Catherine Ringer est décédée d'un cancer lundi soir à l'âge de 68 ans, refermant définitivement l'histoire du duo mythique du rock français qu'elle avait formé avec son compagnon Fred Chichin, mort en 2007.

"C'est avec une immense tristesse que la famille et les proches de Catherine Ringer annoncent son décès, emportée par un cancer foudroyant dans la nuit du 14 septembre 2026", ont indiqué ses enfants dans un communiqué transmis mardi à l'AFP.

Avec Fred Chichin, Catherine Ringer avait fondé au début des années 1980 l'un des groupes les plus détonants du rock français.

Catherine Ringer à Paris le 24 janvier 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Leurs tubes --"Andy", "C'est comme ça", "Les histoires d'amour finissent mal" et surtout "Marcia Baïla" (1984), hymne déchirant sur la mort de la danseuse argentine Marcia Moretto emportée par un cancer-- ont traversé les époques.

"Artiste française majeure, moitié des Rita Mitsouko, Catherine Ringer a marqué plusieurs générations par sa voix et ses chansons, sa grande liberté et sa singularité", souligne le communiqué de sa famille.

Née le 18 octobre 1957 en banlieue parisienne d'un père artiste-peintre, ancien déporté juif, et d'une mère architecte, Catherine Ringer avait quitté l'école à 15 ans, multipliant les expériences artistiques et s'aventurant même dans le porno, un passé qu'elle n'a jamais renié.

En 1986, sur le plateau de Canal+, elle avait tenu tête à Serge Gainsbourg qui la couvrait d'insultes en lui renvoyant au visage son court passé dans le X.

"Hauts et bas"

Catherine Ringer sur scène le 22 juillet 2003 à Nice, dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Pascal GUYOT )

C'est en 1979 qu'elle avait rencontré Fred Chichin qui allait devenir son âme soeur et son compagnon de route au sein des Rita pendant plusieurs décennies.

Après le décès de Fred Chichin, emporté lui aussi par un cancer fulgurant à l'âge de 53 ans, Catherine Ringer avait d'abord quitté la scène avant d'y remonter peu à peu, continuant à perpétuer l'héritage des Rita, et cultivant ensuite une carrière solo dans les marges.

En 2019, à la Philharmonie de Paris, elle avait célébré sur scène le 40e anniversaire de sa rencontre avec Fred Chichin, sans jamais cacher son inconsolable chagrin.

A chaque date anniversaire de sa mort, Catherine Ringer disait ressentir "un manque total d'énergie, comme si on m'avait tout aspiré". "Voilà il faut que je fasse une petite pause à ce moment-là", confiait-elle sur France Inter début 2024.

"Ce n'est pas non plus un but dans la vie d'être que heureux. La vie est faite de haut et de bas. Et s'il n'y avait pas les bas, il n'y aurait pas de haut, ce serait plat", avait-elle ajouté.

Plus récemment, elle avait également déclamé de la poésie sur scène, confiant à l'AFP, en 2023, avoir "toujours aimé le rythme des mots". "J'aime bien improviser en rimes, même en plein concert", disait-elle.

Chanteuse engagée notamment contre l'extrême droite, Catherine Ringer avait, en 2024, revisité La Marseillaise pour célébrer l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution.

Catherine Ringer des Rita Mitsouko à Bourges le 23 avril 2014 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"Marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution", avait-elle chanté en reprenant l'hymne national à Paris devant le ministère de la Justice.

"Il suffisait de quelques notes pour reconnaître sa voix. De quelques secondes sur scène pour saisir cette énergie qui n’appartenait qu’à elle. Des Rita Mitsouko à sa carrière solo, libre, audacieuse, inimitable, Catherine Ringer aura marqué la musique française", a salué sur X la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

En 2023, Catherine Ringer avait mis aux enchères une centaine d'oeuvres de son père, Sam Ringer, peintre méconnu rescapé de neuf camps de concentration. "Il m'a transmis sa force de vie", avait-elle déclaré à l'AFP.