Casino : Kretinsky propose 750 millions d’euros pour devenir actionnaire principal

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, deuxième actionnaire du groupe de distribution Casino, a proposé à ce dernier d'injecter 750 millions d'euros via une augmentation de capital réservée qui entraînerait, si elle était menée à son terme, « un changement de contrôle de Casino », a annoncé le groupe lundi.

Casino, qui se débat depuis plusieurs années avec des problèmes d'endettement, dit avoir « pris acte » de cette proposition assortie de conditions, notamment la « réduction très substantielle de la dette brute non sécurisée » du groupe.

Le groupe d'origine stéphanoise « va analyser la proposition » de EP Global Commerce a.s., un des véhicules d'investissement de Daniel Kretinsky, « au cours des prochaines semaines ».

Le milliardaire tchèque, très actif dans le secteur de la distribution où il est également premier actionnaire de Fnac Darty avec plus de 25 % du capital, détenait fin 2022 10 % du capital de Casino via une autre entité, Vesa Equity Investment.

Le groupe Casino précise que cette opération nécessiterait « l'approbation de certains (de ses) créanciers » et dit vouloir « étudier la possibilité de demander la nomination de conciliateurs ».

Intermarché se joint aux discussions entre Casino et Teract

En tout état de cause, ce ne sera possible qu'en cas d'accord de « certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires », indique Casino.

