Casino finalise la cession de 78 magasins à Intermarché et Rocca, qui utilisera l'enseigne Auchan

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Casino, passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a finalisé cette semaine la cession de 78 magasins au groupement Les Mousquetaires et au groupe Rocca, qui en exploitera sous l'enseigne Auchan", a-t-il indiqué mercredi.

Conformément à ce qui avait déjà été annoncé en 2023, Casino a cédé lundi "au groupement Les Mousquetaires (Intermarché, NDLR) sa participation contrôlante de 51% dans 60 magasins", est-il indiqué dans un communiqué. Les 49% restants avaient déjà été cédés aux Mousquetaires un an auparavant.

Parmi les soixante magasins cédés figurent un hypermarché, 48 supermarchés et 11 Franprix, Leader Price ou Casino.

Par ailleurs, le groupe a aussi finalisé mardi "l’acquisition par le groupe Rocca de 100% de la société Codim 2", la filiale corse de Casino.

Codim 2 a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros et exploite sur l'île 18 points de vente dont 9 supermarchés et 4 hypermarchés.

Le groupe Rocca, un des principaux employeurs de Corse, reprend l'ensemble des magasins de Codim 2, mais ceux-ci "seront exploités sous l’enseigne Auchan", précise Casino.

Très lourdement endetté, le groupe stéphanois, qui employait fin 2022 quelque 200.000 personnes dans le monde et 50.000 en France, a cédé progressivement quasi tous ses super- et hypermarchés à ses concurrents Les Mousquetaires, Auchan ou Carrefour, pour se désendetter et se concentrer sur ses magasins de proximité.

Certains n'ont cependant pas trouvé de repreneur, entraînant la fermeture cette semaine d'une vingtaine de magasins, employant plus de 1.100 salariés.

En finalisant ces deux cessions "selon le calendrier prévu, le groupe Casino poursuit son recentrage autour de ses marques de proximité", affirme-t-il dans son communiqué, précisant compter "dorénavant près de 8.000 points de vente portés par ses marques Casino, Vival, Spar, Naturalia, Monoprix, Franprix".