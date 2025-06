Carton de la Croatie à Gibraltar

La Croatie démarre bien.

À l’occasion de son premier match de qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’équipe au damier s’est facilement et largement imposée à Gibraltar grâce notamment à deux buts inscrits autour de la demi-heure de jeu : Mario Pasalic a d’abord ouvert le score à la 28 e minute, avant qu’Ante Budimir ne fasse le break de (très) près une poignée de secondes plus tard (sur un centre de… Pasalic). Auteur d’un contrôle sublime sur l’action, Franjo Ivanovic a ensuite totalement éteint le suspense dans le second acte… et s’est même permis de planter un doublé express, en profitant d’une défense adverse complètement à la dérive.…

FC pour SOFOOT.com