Carrières des fonctionnaires : la Cour des comptes veut relancer la VAE, outil délaissé face à la crise des vocations

Dispositif utilisé de façon "marginale" dans la fonction publique d'Etat, la validation des acquis de l'expérience permet d'obtenir une certification professionnelle grâce à la reconnaissance des acquis de son expérience.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La Cour des comptes a préconisé lundi 3 juin de promouvoir et simplifier la validation des acquis de l'expérience (VAE) au sein de la fonction publique d'Etat, y voyant un moyen d'accroître l'attractivité du secteur, confronté à des difficultés de recrutement.

"Transposé directement du secteur privé au secteur public sans adaptation aux spécificités du statut de la fonction publique et de la gestion des ressources humaines dans le secteur public", ce dispositif reste peu utilisé par les administrations et les agents de la fonction publique d'Etat, constate la Cour dans un rapport.

Elle déplore ainsi que la VAE reste "un levier de promotion professionnelle marginal": depuis 2012, seuls 80 à 300 agents par an sont concernés par un congé VAE. Le dispositif est davantage mobilisé au sein des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

Cinq recommandations

Parmi les obstacles au déploiement du dispositif, la Cour des comptes relève sa complexité, l'absence d'articulation avec les autres outils de gestion des ressources humaines comme les formations internes ou encore l'absence d'effet sur la carrière des agents.

Or, estime la Cour, la VAE pourrait venir enrichir les moyens de recrutement et de promotion, au moment où la fonction publique connaît une crise d'attractivité et que le gouvernement entend réformer le secteur.

"La fonction publique d'État s'est jusqu'à ce jour privée d'un instrument supplémentaire de mesure objective des acquis de l'expérience professionnelle de ses agents, et de leur reconnaissance effective dans leur parcours de carrière. Remédier à ce défaut contribuerait, certes très partiellement, à faire face aux difficultés actuelles que rencontrent les gestionnaires publics pour pourvoir à certains métiers", a-t-elle souligné.

Le rapport formule ainsi cinq recommandations pour "donner davantage de visibilité à la VAE", notamment simplifier son parcours au sein de la fonction publique ou identifier les métiers du secteur requérant un titre pouvant être obtenu par VAE.