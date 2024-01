Carrefour suspend la vente des marques du groupe Pepsico

Pepsi, Lipton, Lay's, Doritos, Benenuts, Quaker… Ces marques appartiennent toutes au géant américain Pepsico et vont disparaître sous peu des rayons des magasins Carrefour en France. Comme l'explique BFMTV, l'enseigne a pris la décision de cesser de vendre les produits des marques du groupe afin de protester contre une hausse significative des tarifs.

Des affiches vont être accrochées dès ce jeudi 4 janvier dans les magasins Carrefour afin d'informer les consommateurs. Elles indiquent : « Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. » Le message est signé « Carrefour, engagé pour faire baisser les prix ».

Ce bras de fer intervient alors que les acteurs de la grande distribution s'attachent à négocier des baisses de prix pour atténuer les effets de l'inflation. Le gouvernement a avancé le délai des négociations annuelles et des décisions devront être prises avec les industriels de l'agroalimentaire d'ici la fin du mois de janvier, l'objectif étant de répercuter au plus vite les baisses de prix dans les rayons.

« Le délai est plus court cette année et on pensait avoir une mobilisation plus forte, a déclaré le PDG de Système U, Dominique Schelcher, sur BFMTV. Beaucoup d'industriels sont partis en vacances pendant les fêtes et