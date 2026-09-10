Carcassonne: Aliot réfute que le RN attire des racistes

Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan, à Carcassonne le 18 mars 2026 ( AFP / Ed JONES )

Le maire de Perpignan, Louis Aliot, a réfuté jeudi que le Rassemblement national attire davantage les personnes racistes que d'autres partis après le scandale des propos tenus par un policier municipal de Carcassonne qui a été exclu du parti mercredi.

A la question "pourquoi vous les attirez?", Louis Aliot a répondu sur franceinfo: des racistes, "il y en a partout, dans tous les partis". "Ils ne parlent pas tous les jours (...) mais il y en a sûrement beaucoup", a-t-il ajouté.

Quatre policiers municipaux de Carcassonne ont été suspendus mercredi après la diffusion d'une vidéo les mettant en cause pour des propos racistes, sexistes et complotistes, dont un membre du service d'ordre du parti d'extrême droite.

Le Rassemblement national l'a immédiatement exclu condamnant "avec la plus grande fermeté" des propos "pénalement répréhensibles".

Le RN, qui répond toujours que ce sont des cas isolés, a été régulièrement épinglé, notamment à l'occasion des législatives ou des municipales, pour avoir en son sein des militants ou des candidats racistes.

"Tous les efforts que l'on fait pour ripoliner la façade d'une organisation raciste, xénophobe et d'extrême-droite ne suffit pas à changer la nature profonde de cette organisation", a commenté un peu plus tard sur franceinfo l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, assurant que le policier mis en cause "a été formé au maintien de l'ordre" dans le service d'ordre du RN.

"Voilà à quoi ressemblerait une France dirigée par le RN. La haine désinhibée et encouragée", avait fustigé la veille sur X Gabriel Attal, candidat Renaissance à la présidentielle.

"Pas d'instrumentalisation", a répondu le maire de Béziers Robert Ménard, ancien compagnon de route de Marine Le Pen, sur Europe1/Cnews.

"On peut dire +oui, le RN, il y a chez eux des gens insupportables, comment ce type s'occupait encore du service d'ordre...+ mais tu ne renvoies pas globalement (au RN)", a-t-il jugé.

Le parquet de Carcassonne avait ouvert une enquête après la plainte déposée par le chef de patrouille de la police municipale le 31 décembre 2025, soit avant l'élection de Christophe Barthès à la mairie de Carcassonne.

Pour Louis Aliot, très proche de la candidate du RN à la présidentielle Marine Le Pen, des militants tenant des propos racistes, "ça arrive partout et partout en France".

"Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses avec les polices partout en France, sous toutes les municipalités", a-t-il estimé, reprochant aux journalistes de faire "un focus sur une mairie RN qui n'est là que depuis cinq mois".

"J'aurais aimé que vous alliez interroger l'ancien maire ou les anciens responsables pour qu'ils vous expliquent comment ils ont géré leur police municipale", a encore ajouté le maire de Perpignan.