Carburants, prix des cigarettes, démarchage téléphonique : ce qui change en mars

Litre à 1€99 ou paquet à 11€, plusieurs caps marquent ce nouveau mois.

(illustration) ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Carburant : début du plafond généralisé à 1€99 chez TotalEnergies

Après les appels du gouvernement, TotalEnergies a dégainé un "plafonnement" du prix du litre d'essence, qui ne dépassera plus les 2€ pour le reste de l'année (hors carburants "premium").

Le litre d'essence sans plomb 95 ou de diesel est désormais plafonné à 1,99 euro le litre cette année dans les 3.400 stations-service de TotalEnergies en France, a annoncé son PDG. "La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de TotalEnergies en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1 euro 99", a déclaré Patrick Pouyanné. La mesure, déjà mise en oeuvre sur les autoroutes, s'applique à compter du 1er mars dans toutes les stations du groupe, qui concentre environ un tiers des 10.000 stations françaises .

Ce plafond ne concerne pas les produits haut-de-gamme Excellium diesel et sans plomb 98,

Cigarettes : le paquet va dépasser les 11€

Les prix du tabac vont connaitre une forte augmentation allant de 50 centimes à un euro, suivant la nouvelle fiscalité en vigueur sur les prix du tabac depuis le 1er janvier.

Le prix du paquet de vingt cigarettes passe ainsi pour certains la barre des 11€ tandis que le prix du paquet de tabac à rouler de 30 grammes franchit le cap des 15€.

Démarchage téléphonique

Tout démarchage sera désormais interdit sur certaines tranches horaires. Dans le détail: du lundi au vendredi, avant 8h, entre 13h et 14h, et après 20h . L'interdiction concerne aussi l'ensemble des week-ends et jours fériés. Un même professionnel ne pourra plus démarcher un même particulier plus de 4 fois par mois