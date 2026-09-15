Carburants: levée du blocage par les pêcheurs du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer

Une cinquantaine de pêcheurs manifestent devant le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer (sud de la France) le 15 septembre 2026 ( AFP / Clement MAHOUDEAU )

Le dépôt pétrolier bloqué mardi matin par des pêcheurs à Fos-sur-Mer pour protester contre la hausse des prix du carburant et la dégradation de leurs conditions de travail "a été évacué et a repris son activité", a annoncé la préfecture de police.

La levée du blocage, qui avait débuté à 03h00, est intervenue peu avant 10h00 avec le concours des CRS, a constaté un journaliste de l'AFP. La centaine de camions-citernes bloqués à l'extérieur ont pu accéder au dépôt pétrolier.

Un bref épisode de tensions avait auparavant opposé la cinquantaine de pêcheurs présents aux forces de l'ordre.

Sur place, des sapeurs-pompiers étaient en train d'éteindre quelques feux de palettes, selon un journaliste de l'AFP.

Les manifestants avaient déployé des banderoles: "L'Europe nous tue", "L’UE coule nos bateaux et Paris nous regarde".

Tôt dans la matinée, Ange Natoli, un représentant des pêcheurs, a déclaré à l'AFP vouloir être "reçus par la ministre de la Pêche Catherine Chabaud".

Sollicité par l'AFP, le ministère chargé de la Mer et de la Pêche a indiqué que Catherine Chabaud "a pris acte de leurs revendications et les recevra dans les prochains jours dans un esprit de dialogue".

Pour le président du comité stratégique des supermarchés E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, le blocage du dépôt pétrolier "n'a pas de logique", a-t-il estimé mardi sur BFMTV/RMC.

"Cela ne fera que paralyser" mais "à ce stade, il n’y a pas de risque de pénurie", avait assuré M. Leclerc.

Lundi, plusieurs dizaines de pêcheurs ont déjà manifesté à Sète (Hérault) et Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).

A Sète, une délégation de représentants syndicaux a été reçue en préfecture, sans obtenir "de réponses à nos attentes", selon le président du comité régional d'Occitanie Bernard Perez, qui a averti que "le mouvement risque de se durcir".

Les comités régionaux des pêches d'Occitanie, de Paca et de Corse, les trois organisations de producteurs (OP) de Méditerranée, et des syndicats de marins (salariés et patronaux) ont lancé lundi un mouvement commun qui "se poursuivra tant que des réponses concrètes n'auront pas été apportées aux principales revendications de la profession", selon leur communiqué.

Les professionnels de la pêche dénoncent "une dégradation continue de leurs conditions d’activité", en raison notamment de "la hausse des coûts d'exploitation et du carburant" mais aussi une "multiplication des contraintes administratives et réglementaires".

La France est le deuxième producteur européen de produits de la pêche, derrière l'Espagne, avec 477.000 tonnes de poissons et crustacés pêchés en 2024, quasi stable (+1%) par rapport à 2023, selon les données du gouvernement.