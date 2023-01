Carburants : les prix ont légèrement grimpé avant le bond attendu début janvier

Le passage à 2023 a marqué la fin de la ristourne générale, après un frémissement des prix dans les derniers jours de décembre.

La ristourne du gouvernement sur les prix à la pompe a pris fin le 31 décembre ( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Les automobilistes le constatent depuis le 1er janvier : la fin de la remise gouvernementale sur les prix à la pompe a fait monter les prix en station-service. Dans les jours qui ont précédé le passage à la nouvelle année, synonyme d'euros en plus sur la facture, les tarifs à la pompe ont légèrement augmenté, selon les chiffres communiquées par le ministère de la Transition énergétique, lundi 2 janvier.

Dans la dernière semaine de l'année, le gazole s'est ainsi vendu en moyenne à un peu plus d'1€76, contre 1€75 la semaine précédente. La hausse fut plus sensible sur le SP-95 - E10, avec une hausse de près de trois centimes par litre (1€64 contre 1€61).

Sans surprise, le prochain relevé des prix va bondir la semaine prochaine, conséquence de la fin de la ristourne. Selon Carbu.com, site de relevé des prix des carburants en temps réel, le prix du litre de SP-95 s'élevait lundi 2 janvier à plus d'1€75.

Depuis le 1er janvier, la ristourne générale sur le carburant à la pompe est remplacée par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes (revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14.700 euros) utilisant une voiture ou un deux-roues pour aller travailler. Il faut en faire la demande sur le site impots.gouv.fr.

Une prime de 100 euros est en outrepromise aux automobilistes qui se mettront au covoiturage en 2023, sur les longs trajets comme sur ceux du quotidien (à partir d’un certain nombre de trajets).