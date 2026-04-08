Carburants: le blocage des ports corses se poursuit mercredi soir, une table ronde prévue jeudi

Le port d'Ajaccio le 7 avril 2026 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le blocage des principaux ports de Corse, qui a débuté mardi matin, est maintenu mercredi soir, selon la préfecture et un jeune syndicat de défense des pêcheurs à l'initiative du mouvement, avant une nouvelle rencontre avec les pêcheurs prévue jeudi.

Les pêcheurs ont été reçus en préfecture à Ajaccio à 17h00, une réunion qui n'a pas abouti à la levée du blocage, a précisé à l'AFP la préfecture qui ajoute qu'"une table ronde est prévue avec les différentes parties jeudi sans horaire encore arrêté".

"On a rien obtenu de la réunion, on ne débloquera pas les bateaux ce soir", a déclaré à l'AFP, Joseph Sanna, le porte-parole du syndicat pour la défense des pêcheurs en Corse, à l'initiative du blocage.

Seuls les ports de Propriano et l'Ile-Rousse seront débloqués pour acheminer les produits vitaux tels que les médicaments, a expliqué le syndicaliste. Les deux principaux ports, Ajaccio et Bastia, restent, eux, bloqués.

"Tant qu’on n’est pas à un niveau équitable entre la Corse et le continent on ne bougera pas. Ce n’est que 50 centimes mais quand on fait le compte, à la fin c’est énorme", a-t-il ajouté.

Des agriculteurs, notamment du syndicat agricole Via Campagnola (Confédération paysanne) qui soutient le blocus des ports, ont rejoint le mouvement sur terre mercredi après-midi avec la mise en place "de barrage filtrant sur le port d’Ajaccio", a déclaré à l'AFP, le président du syndicat, Jean-Dominique Musso.

"On a pris l'engagement de suivre les pêcheurs jusqu'au bout tant qu'ils n'obtiennent pas une aide sur le prix du carburant et on pourra même amplifier le mouvement", a-t-il ajouté.

Sur l'île, on dénombrait "sept navires à quai et trois en attente de débarquer", a indiqué la préfecture.

Un bateau de croisière pouvant transporter 6.800 passagers était attendu à 09H30 à Ajaccio mais ne s'est pas présenté, a précisé à l'AFP la préfecture, ajoutant qu'un bateau gazier et un bateau bétonnier ont également annulé leur venue.

Dans un communiqué mardi soir, la préfecture a appelé à "la levée immédiate des blocages des emprises portuaires corses qui portent un grave préjudice aux ménages et aux entreprises corses sans apporter de solution aux professionnels concernés".

Le "Collectif" réunissant les chambres de commerce, d'agriculture et d'artisanat de l'île ainsi que les organisations représentatives du BTP, du vin, de la grande distribution, des avocats ou encore des experts comptables ont appelé à "la levée des blocus". Dans un communiqué, ce collectif qui représente plusieurs milliers d'emplois réclame "la poursuite du dialogue" avec les pouvoirs publics.