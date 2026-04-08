Carburants: le blocage des ports corses se poursuit mercredi

Le port d'Ajaccio le 7 avril 2026 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le blocage des principaux ports de Corse par un jeune syndicat de défense des pêcheurs, débuté mardi matin, se poursuivait mercredi selon la préfecture qui dénombre dans l'île "sept navires à quai et trois en attente de débarquer".

Des agriculteurs, notamment du syndicat agricole Via Campagnola (Confédération paysanne) qui soutient le blocus des ports, pourraient se joindre au mouvement sur terre dès l'après-midi.

Un bateau de croisière pouvant transporter 6.800 passagers était attendu à 9H30 à Ajaccio mais ne s'est pas présenté, a précisé à l'AFP la préfecture, ajoutant qu'un bateau gazier et un bateau bétonnier ont également annulé leur venue.

Dans un communiqué diffusé mardi soir, la préfecture appelle à "la levée immédiate des blocages des emprises portuaires corses qui portent un grave préjudice aux ménages et aux entreprises corses sans apporter de solution aux professionnels concernés".

Cette levée du blocus ne semble pas à l'ordre du jour pour le syndicat pour la défense des pêcheurs en Corse, à l'origine du mouvement depuis mardi.

"On est resté toute la nuit et on restera sûrement même cette nuit car les négociations sont au point mort", a déclaré mercredi à l'AFP Joseph Sanna son porte-parole.

"Tant qu’on n’est pas à un niveau équitable entre la Corse et le continent on ne bougera pas. Ce n’est que 50 centimes mais quand on fait le compte, à la fin c’est énorme", a-t-il ajouté.

Le syndicat agricole Via Campagnola a exprimé dans un communiqué son soutien au mouvement des pêcheurs qui "vivent de la mer, les agriculteurs vivent de la terre: nos métiers se ressemblent et leurs contraintes aussi".

Il s'est dit prêt "à se mobiliser à leurs côtés" s'"ils n'obtiennent pas les garanties nécessaires pour qu'une aide sur le prix du carburant leur soit accordée, ainsi qu'aux agriculteurs et à tous les métiers fortement dépendants du prix du carburant".