Carburants : la baisse des prix sera plus forte qu'annoncée

Promesse tenue, et même plus. Samedi 12 mars, après des semaines de hausse, notamment accentuée en raison de la guerre en Ukraine, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé qu'une remise carburant de 15 centimes au litre allait être appliquée à la pompe à compter du 1er avril. Selon Le Parisien , vendredi 25 mars, la baisse atteindra finalement 18 centimes TTC et ce, en France métropolitaine. Un décret a été signé, qui doit être publié samedi. « L'annonce initiale avait été faite hors taxe. Il faut ensuite ajouter la TVA qui est différente selon que l'on est en métropole, en Corse ou dans les DOM-TOM par exemple », précise une source du ministère de l'Économie au quotidien francilien.

En moyenne, cela représente donc une remise de 11 euros pour un plein de 60 litres. À cela s'ajoutent les éventuelles ristournes des groupes comme Carrefour, Leclerc et Casino, et même de TotalEnergies, qui, comme le précise Le Parisien, prendra 10 centimes en charge à la même date.

Prix des carburants : le superéthanol est-il (vraiment) une solution ?Concernant la remise de 18 centimes, elle sera affichée directement à l'entrée des quelque 13 000 stations-service du pays, et non sur le ticket de caisse des consommateurs. C'était le souhait du gouvernement, qui a dû renoncer à l'inscription de la ristourne sur le ticket, car trop compliqué à mettre en place d'un point de vue logistique.

Les

... Source LePoint.fr