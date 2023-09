Carburants : Bruno Le Maire demande à TotalEnergies de prolonger le plafonnement des prix en 2024

Afin de faire face à la remontée des cours du pétrole et de protéger, un peu, le portefeuille des Français, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a demandé à TotalEnergies de prolonger son plafonnement des prix à la pompe. « Je souhaite que TotalEnergies, qui a pris un engagement de plafonner les prix de tous les carburants, diesel et essence, à 1,99 euro jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement […] au-delà du 31 décembre 2023 », a-t-il déclaré ce jeudi 7 septembre, sur France Info.

« TotalEnergies est le seul grand pétrolier français qui nous reste, ça doit être un atout pour tous les automobilistes », a insisté Bruno Le Maire, avant d'exprimer sa « confiance » dans le fait que le patron de l'énergéticien Patrick Pouyanné « prenne en considération les difficultés de nos compatriotes ».

Une réunion avec l'énergéticien a eu lieu mercredi au ministère de la Transition énergétique pour « faire le point sur le prix du carburant et évoquer une prolongation du plafonnement à 1,99 euro au-delà du 1er janvier 2024 », a indiqué l'entourage de la ministre Agnès Pannier-Runacher. De « nouveaux échanges » sont prévus jeudi et dans les prochains jours avec TotalEnergies « et d'autres représentants de la filière », ajoute-t-on de même source.

Une ristourne coûterait « 12 milliards d'euros »

Le

